8 самых распространенных причин боли в животе у детей
По словам фармацевта аптеки Benu Пярну-Ристику Марго Лехари, чаще всего боли в животе испытывают дети в возрасте от 6 до 12 лет. “Боль в животе у детей может сопровождаться тошнотой, реже рвотой, а у детей постарше и головными болями”, — характеризует Лехари типичные жалобы детей.
Боль в животе часто связана с эмоциональным напряжением
“К сожалению, причину боли в животе определить непросто, потому что помимо физиологических источников причина боли в животе у каждого третьего ребенка является психосоматической — то есть боль не вызвана болезнью или состоянием здоровья, но причина кроется в эмоциональном напряжении ребенка и стрессе”, — поясняет провизор и советует для выяснения причин боли в животе для начала узнать у ребенка — есть ли еще какие-то проблемы помимо живота. “Если нет других жалоб и боль в животе связана, например, с тем, что нужно идти в школу, а исчезает эта боль в пятницу или во время школьных каникул, тогда следует обратить внимание на источники стресса, связанные со школой и общением со сверстниками и учителями”, — говорит Лехари. Фармацевт рекомендует уделить время тому, чтобы спокойно и ободряюще поговорить с ребенком, чтобы выяснить его тревоги и страхи, и, при необходимости, дать ребенку подходящие успокаивающие натуральные сиропы.
Возбудители болей в животе и признаки, указывающие на них
По словам аптекаря, также существует несколько физиологических причин болей в животе у детей, и признаки, характеризующие каждую из них, помогают определить, какая из них наиболее вероятна. “Очень частой причиной болей в животе у детей является острая инфекция желудочно-кишечного тракта, вызванная различными вирусами, такими как адено-, норо- и ротавирус. Вирусное заболевание характеризуется диареей или рвотой, за которыми следует приступами легкая боль в животе”, — объясняет Лехари, добавляя список заболеваний, которые также могут вызывать боль в животе:
- Воспаление щеки и среднего уха, иногда с воспалением миндалин. Этот тип боли в животе также сопровождается болью в ухе, насморком или кашлем.
- Воспаление аппендикса. При этом заболевании боль сосредоточена в области пупка и возникает сильная боль при прыжках.
- Непереносимость лактозы. Несварение молочного сахара также сопровождается вздутием живота, а самое сильное недомогание проявляется через два часа после употребления молочных продуктов.
- Запор также может вызывать сильную боль. Следует контролировать частоту дефекации у ребенка, чтобы определить, част ли стул, напоминающий шарики.
- Воспаление мочевого пузыря, которое может сопровождаться лихорадкой и частым мочеиспусканием.
- Изжога. Изжога встречается у детей, которые часто едят полуфабрикаты, картофель фри, газированные напитки. Эта боль ноющая и находится за грудной клеткой в верхней части живота. Часто сопровождается вздутием живота, отрыжкой и тошнотой.
Во многих случаях пробиотики смягчают боль в животе
По словам фармацевта, пробиотики во многих случаях помогают предотвратить боль в животе. “Пробиотики помогают как при проблемах с пищеварением, так и в случае болей, вызванных вирусами, и даже в некоторой степени могут справиться с болью, причиной которой является стресс”, — говорит Лехари, добавляя, что пробиотики можно давать детям как в виде капель, так и в виде жевательных таблеток.
“При запорах помогает сироп магния и лактулозы, а также важно пить много жидкости. В случае непереносимости лактозы препараты кисломолочных бактерий и лактазы также облегчают боль в животе”, — перечисляет Лехари средства для снижения боли в животе.
Кроме того, фармацевт подчеркивает, что острое несварение желудка проходит через 24 часа, и, если боль в животе не отступила, а носит постоянный характер и продолжается более 24 часов, то обязательно следует обратиться к врачу.