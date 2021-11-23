8 самых распространенных причин боли в животе у детей

Боль в животе часто связана с эмоциональным напряжением

“К сожалению, причину боли в животе определить непросто, потому что помимо физиологических источников причина боли в животе у каждого третьего ребенка является психосоматической — то есть боль не вызвана болезнью или состоянием здоровья, но причина кроется в эмоциональном напряжении ребенка и стрессе”, — поясняет провизор и советует для выяснения причин боли в животе для начала узнать у ребенка — есть ли еще какие-то проблемы помимо живота. “Если нет других жалоб и боль в животе связана, например, с тем, что нужно идти в школу, а исчезает эта боль в пятницу или во время школьных каникул, тогда следует обратить внимание на источники стресса, связанные со школой и общением со сверстниками и учителями”, — говорит Лехари. Фармацевт рекомендует уделить время тому, чтобы спокойно и ободряюще поговорить с ребенком, чтобы выяснить его тревоги и страхи, и, при необходимости, дать ребенку подходящие успокаивающие натуральные сиропы.