"Мой партнер не разрешает мне вакцинироваться". Как коронавирус стал инструментом запугивания в семьях

В наше суровое время врачи рекомендуют вакцинироваться против коронавируса, однако многим людям делать это запрещают авторитарные представители их собственных семей.

Пандемию коронавируса вдвойне тяжелее переносят семьи, в которых процветает насилие. И прежде всего на сложность ситуации повлиял локдаун, повлекший за собой необходимость находиться всем вместе в четырех стенах. Как теперь выясняется, в прошлом году резко возросло число тяжких преступлений, связанных с насилием в семье. В течение года также возросло количество связанных с этим смертей: в общей сложности по этой трагической причине скончалось 16 человек. Это в несколько раз больше, чем обычно, так как за год в среднем погибают единицы.