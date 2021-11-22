Секс и отношения
22.11.2021, 19:20

"Мой партнер не разрешает мне вакцинироваться". Как коронавирус стал инструментом запугивания в семьях

 
Количество жертв домашнего насилия возросло более чем в 3 раза.
В период связанных с коронавирусом ограничений возросло количество случаев домашнего насилия, и многие люди приняли решение прекратить отношения, пишет Eesti Päevaleht.
Кадри Ибрус

В наше суровое время врачи рекомендуют вакцинироваться против коронавируса, однако многим людям делать это запрещают авторитарные представители их собственных семей.

Пандемию коронавируса вдвойне тяжелее переносят семьи, в которых процветает насилие. И прежде всего на сложность ситуации повлиял локдаун, повлекший за собой необходимость находиться всем вместе в четырех стенах. Как теперь выясняется, в прошлом году резко возросло число тяжких преступлений, связанных с насилием в семье. В течение года также возросло количество связанных с этим смертей: в общей сложности по этой трагической причине скончалось 16 человек. Это в несколько раз больше, чем обычно, так как за год в среднем погибают единицы.