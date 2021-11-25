Тиктокер Ария: я не всегда красива, и девушкам, которые следят за моим каналом, нужно знать об этом
Сегодня более 1 миллиарда человек, большинство из которых молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, используют приложение TikTok, чтобы делиться своими короткими видеороликами. Среди прочих немало и эстоноземельцев, видео которых привлекают большое количество подписчиков - например, на аккаунт Арии Хельмвеэ @roosabanaanike обратили внимание более 146 000 человек, и более 6,3 миллиона пользователей поделились положительными отзывами о ее видео.
Разработчики технологий также учитывают стремительно растущий интерес молодежи к использованию социальных сетей и предлагают новые модели телефонов, которые значительно упрощают обработку изображений и видео. «Сегодня есть даже специальный телефон для видеоклипов и видеоблогов, с помощью которого можно во время съемки переключать вид с основной камеры на фронтальную или поставить съемку на паузу. Кроме того, в режиме видеоблога можно снимать параллельно как основной, так и фронтальной камерами, что является уникальным техническим решением для телефонов Huawei», - рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина на примере новой модели смартфона nova 9.
«В этой модели есть специальный режим создания контента с образцами видеоклипов, благодаря чему телефон сам смонтирует клипы, сделает музыкальное наложение и добавит необходимые эффекты, после чего полученный результат можно сразу же постить в социальной сети», - поясняет Мишина. «Также Huawei nova 9 имеет алгоритм яркости, который подчеркивает цвета фона и более темные области изображения, что помогает создать идеальный кадр - даже когда на месте съемки недостаточно света».
По словам Арии, популярности постам прибавляется тогда, когда не создаешь их с чрезмерной серьезностью. «Мои самые известные видео абсолютно не продуманы. Не то чтобы вам все равно, что вы публикуете – нет, просто вы делаете это естественно. Не заставляйте себя быть тем, кем вы не являетесь - это же видно насквозь и люди просто чувствуют это через экран», - говорит контент-мэйкер. Читайте о том, как Ария наращивает популярность своего канала и что для этого советует!
Какие типы пользователей и контент больше всего интересны тебе в TikTok?
И я не отслеживаю кого-то напрямую - может быть, слежу только за творчеством некоторых эстонских инфлюенсеров, потому что они мои друзья. И некоторые каналы на тему макияжа. Мне нравится иметь в голове полностью «чистый лист», и я не хочу, чтобы кто-то напрямую влиял на мои идеи, которые я реализую. Тем не менее, я, например, смотрю каналы ASMR, которые представляют собой шуршание микрофона и демонстрацию различных звуков, создающих «мурашечный» эффект.
Но если кого-то называть, то @hope_schwing очень веселая. Контент @chrissychlapecka да и она сама просто замечательная. А @lilnasx очень забавный.
Ты говорила, что тебе нравятся танцевальные номера TikTok. Какие тренды самые любимые?
Танцы действительно мега-крутые! Мой личный фаворит – «renagade» - я изучала его несколько недель, пока наконец не научилась и я все еще так танцую. Это такое приятное чувство, когда ты научилась какому-то сложному танцу! Я пообещала своей подруге, что станцую его на моем выпускном в гимназии, но она в этом случае пообещала заблочить меня.
Но сейчас на моей странице появляется много фотографий, например, о том, как человек выглядел раньше и как он выглядит сейчас. Они такие милые! Приятно видеть, как стиль и характер человека сохраняются с годами.
Твоя внешность очень эффектная и запоминающаяся. Много усилий для этого требуется?
Иногда у меня час макияжа. Но иногда совсем не прихорашиваюсь – волосы в пучок, двухдневная тушь и платья. Это хороший баланс - я не всегда «красивая», и это должны видеть юные девушки, которые следят за мной. А еще у меня прыщи, черные волосы и все остальные «радости» - и я люблю это показывать!
Иногда выходят какие-то видеоролики, снятые за минуту, к которым я особо не готовилась. Если у меня возникнет идея, то ее уже вижу и должна немедленно ее воплотить. Я черпаю вдохновение как в Интернете, так и, например, в разговоре, который состоялся три дня назад.
Глядя на аккаунты известных пользователей, кажется, что для создания хорошего контента в TikTok нужна команда с профессиональным оборудованием и соответствующими навыками Это так?
Конечно, было бы хорошо иметь мощную профессиональную камеру и помощников, но их отсутствие никого не должно останавливать. Но если вы по-настоящему увлеклись этой
работой и хотите получить контент самого высокого качества, то у продукции компании Huawei есть для этого довольно хорошие варианты
Сегодня есть даже такие телефоны, как Huawei nova 9, которые снимают сразу несколькими камерами и сами монтируют видеоклипы. Что посоветуешь для монтажа хорошего видеоролика?
Это зависит от того, какой контент вы делаете. Если это шуточное видео, то лучше не перестараться при постобработке. Но если вы, например, снимаете эстетичные видео о еде, ролик должен быть красивым и упорядоченным. То есть каждый должен сам оценивать, что, по его мнению, кажется верным.
Новые модели телефонов предлагают возможность одновременно с монтажом добавлять музыку к видео. Как вы рекомендуете выбирать музыку для видео, чтобы ролик привлек внимание в TikTok?
Я выбираю озвучку в соответствии с трендами FYP, но обычно много времени на это не отдаю. Главное, чтобы фоновой музыки хватило на видео.
Что делать, если ты много работала - сняла и отредактировала видео, искала классную фоновую музыку и загрузила видео в TikTok, но его критикуют или шлют отрицательные отзывы?
Люди, которые оставляют негативные комментарии или сообщения, сами что-то потеряли. У них внутри есть зависть, грусть или, может быть, просто скука. Я верю в следующий принцип: «если это не тот человек, у которого вы спросили бы жизненного совета, то совершенно нет необходимости прислушиваться к его критике».
Да и если бы критика и негатив, которые приходят, были бы правдой, то я не была бы настолько успешной и популярной сегодня. И к тому же у меня так много моих милых фанатов, которые не устают напоминать мне, насколько я важна для них. Хорошее лечит все плохое!