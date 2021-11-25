Тиктокер Ария: я не всегда красива, и девушкам, которые следят за моим каналом, нужно знать об этом

По словам Арии, популярности постам прибавляется тогда, когда не создаешь их с чрезмерной серьезностью. «Мои самые известные видео абсолютно не продуманы. Не то чтобы вам все равно, что вы публикуете – нет, просто вы делаете это естественно. Не заставляйте себя быть тем, кем вы не являетесь - это же видно насквозь и люди просто чувствуют это через экран», - говорит контент-мэйкер. Читайте о том, как Ария наращивает популярность своего канала и что для этого советует!

«В этой модели есть специальный режим создания контента с образцами видеоклипов, благодаря чему телефон сам смонтирует клипы, сделает музыкальное наложение и добавит необходимые эффекты, после чего полученный результат можно сразу же постить в социальной сети», - поясняет Мишина. «Также Huawei nova 9 имеет алгоритм яркости, который подчеркивает цвета фона и более темные области изображения, что помогает создать идеальный кадр - даже когда на месте съемки недостаточно света».

Разработчики технологий также учитывают стремительно растущий интерес молодежи к использованию социальных сетей и предлагают новые модели телефонов, которые значительно упрощают обработку изображений и видео. «Сегодня есть даже специальный телефон для видеоклипов и видеоблогов, с помощью которого можно во время съемки переключать вид с основной камеры на фронтальную или поставить съемку на паузу. Кроме того, в режиме видеоблога можно снимать параллельно как основной, так и фронтальной камерами, что является уникальным техническим решением для телефонов Huawei», - рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина на примере новой модели смартфона nova 9.

Сегодня более 1 миллиарда человек, большинство из которых молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, используют приложение TikTok, чтобы делиться своими короткими видеороликами. Среди прочих немало и эстоноземельцев, видео которых привлекают большое количество подписчиков - например, на аккаунт Арии Хельмвеэ @roosabanaanike обратили внимание более 146 000 человек, и более 6,3 миллиона пользователей поделились положительными отзывами о ее видео.

Какие типы пользователей и контент больше всего интересны тебе в TikTok?

И я не отслеживаю кого-то напрямую - может быть, слежу только за творчеством некоторых эстонских инфлюенсеров, потому что они мои друзья. И некоторые каналы на тему макияжа. Мне нравится иметь в голове полностью «чистый лист», и я не хочу, чтобы кто-то напрямую влиял на мои идеи, которые я реализую. Тем не менее, я, например, смотрю каналы ASMR, которые представляют собой шуршание микрофона и демонстрацию различных звуков, создающих «мурашечный» эффект.

Но если кого-то называть, то @hope_schwing очень веселая. Контент @chrissychlapecka да и она сама просто замечательная. А @lilnasx очень забавный.

Ты говорила, что тебе нравятся танцевальные номера TikTok. Какие тренды самые любимые?

Танцы действительно мега-крутые! Мой личный фаворит – «renagade» - я изучала его несколько недель, пока наконец не научилась и я все еще так танцую. Это такое приятное чувство, когда ты научилась какому-то сложному танцу! Я пообещала своей подруге, что станцую его на моем выпускном в гимназии, но она в этом случае пообещала заблочить меня.

Но сейчас на моей странице появляется много фотографий, например, о том, как человек выглядел раньше и как он выглядит сейчас. Они такие милые! Приятно видеть, как стиль и характер человека сохраняются с годами.

Твоя внешность очень эффектная и запоминающаяся. Много усилий для этого требуется?

Иногда у меня час макияжа. Но иногда совсем не прихорашиваюсь – волосы в пучок, двухдневная тушь и платья. Это хороший баланс - я не всегда «красивая», и это должны видеть юные девушки, которые следят за мной. А еще у меня прыщи, черные волосы и все остальные «радости» - и я люблю это показывать!

Иногда выходят какие-то видеоролики, снятые за минуту, к которым я особо не готовилась. Если у меня возникнет идея, то ее уже вижу и должна немедленно ее воплотить. Я черпаю вдохновение как в Интернете, так и, например, в разговоре, который состоялся три дня назад.