Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Лев. Если у Львов в недавнем прошлом были проблемы, то на этой неделе им удастся залечить душевные раны. Звезды и планеты помогут им в этом преуспеть. Наступает время, когда плохие воспоминания начнут перекрываться хорошими. В финансовой сфере начнется резкий рост: вторая половина недели будет периодом больших побед. Нужно действовать смело и решительно. Другого такого благоприятного периода может не быть в ближайшее время.

Рак. Ракам на этой неделе удастся найти свое предназначение в жизни, поставить перед собой новые цели. Для этих людей наступает время прозрения и расцвета сил. Астрологи советуют им оставаться вовлеченными во всё и вся. Можно заниматься делами по дому, работой, искать и укреплять любовь. Можно отправляться на шопинг, не боясь, что какие-то покупки могут ударить по кошельку. Если нужно купить что-то действительно необходимое, то можно и раскошелиться. Раки будут полны удачи и хорошего настроения.

Близнецы. Близнецам стоит опасаться токсичных людей, которых будет в их жизни немало. Небесные покровители, особенно в лице Меркурия, помогут обойти таких людей стороной. Даже если в последние недели все шло наперекосяк, сейчас Близнецы смогут изменить всё в лучшую сторону. Для некоторых людей они станут примером для подражания. Это хорошо скажется на их авторитете и финансовом успехе. В любви Близнецы тоже будут на высоте.

Телец. Тельцам астрологи советуют посвятить эту неделю исправлению ошибок прошлого. Возможно, пришло время попросить прощения за прошлые обиды, закопать топор войны. Нужно всеми путями пытаться очистить карму. В конце недели их ждет приятный визит, интересная встреча. Она может изменить жизнь этих людей навсегда, поменяв их мировоззрение. На этой неделе многие представители данного Знака смогут начать новую жизнь. Некоторые изменения будут стихийными и очень стремительными.

Овен. Первое, о чем стоит помнить Овнам, — это высокая вероятность встречи с эмоциональным вампиром в начале недели. Начиная со среды можно будет расслабиться и начать действовать в любой из сфер. Риск совершить ошибку будет минимальным, но это не значит, что не нужно проявлять осторожность. Особенно внимательными стоит быть тем, кто собирается отправиться в дальнюю дорогу. Домоседам же можно устраивать вечеринки, приглашать домой друзей, родственников, веселиться от души.

Дева. У Дев настал тот момент, когда стоит задуматься от работе, о делах. Возможно, что текущий род деятельности им надоест из-за сложностей и проблем, недостаточно высокой зарплаты. Меркурий, который является главным покровителем и помощником Дев, не останется в стороне. Он подкинет несколько идей. Возможно, что Девы смогут сменить работу или оптимизировать сам рабочий процесс таким образом, чтобы меньше уставать и перегорать. Факт остается фактом — многим Девам нужно что-то менять, причем срочно.

Весы. Звезды и планеты на этой неделе сделают актуальными положительные стороны многих знаков Зодиака. Весов они не обойдут стороной. Эти люди станут более харизматичными, обаятельными, красноречивыми. Наступает такое время, когда всё это должно начать работать на их благо. Нужно пользоваться своими преимуществами и сильными сторонами, чтобы преуспеть в бизнесе, любви, работе и делах. На этой неделе бездействие будет непростительной роскошью. Отдыхать нет времени — нужно действовать максимально решительно.

Скорпион. У Скорпионов наступает время, когда можно и даже нужно избавляться от ненужных вещей, мусора, хлама. Звезды хотят, чтобы эти люди преобразили свой дом, свое рабочее место. Не нужно испытывать сантиментов относительно того, что захламляет пространство. Всё старое должно отправляться в утиль, освобождая место чему-то новому. Это же свойственно и отношениям с людьми. Пришло время расставаться с теми, кто не умеет вести себя достойно и нести добро в ответ на добро. Нужно абстрагироваться от эгоистичных и жадных людей.

Стрелец. У Стрельцов в начале недели, до момента перехода Меркурия в их Знак, будет период трудностей и проблем. Начиная со среды в их жизнь вернется удача, а сами Стрельцы наполнятся созидательной энергией. Астрологи советуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны друзей, родственников и коллег. Если кому-то очень понадобится поддержка, лучше ее оказать. Эксперты советуют Стрельцам провести уборку дома. Это поможет правильно встретить зиму.