Почему борода у мужчин — дань моде, а не признак мужественности?

Казалось бы, сам здравый смысл подсказывает нам, что пышная растительность на лице мужчины — это тоже откровенный сигнал потенциальным сексуальным партнерам, а заодно и соперникам, что они имеют дело с самим олицетворением мужественности, у которого повышен уровень тестостерона, и он претендует на доминирующую роль.

Однако авторы недавнего исследования, результаты которого опубликованы в издании Archives of Sexual Behavior, не нашли никакой взаимосвязи между бородой и уровнем тестостерона, равно как и доминантной ролью таких бородатых индивидуумов.

Эксперимент, в котором приняли участие 97 молодых, физически активных людей, включал как опросы, так и контрольные замеры.

Добровольцам предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся их возраста, роста, веса и бородатости, то есть того, как они сами оценивают свои бороды, после чего были произведены замеры электронным оборудованием с точностью до 0,01 миллиметра. При этом ученые с интересом обнаружили, что обладатели бороды весьма точно оценивают ее длину.

Затем у участников брали анализ слюны на тестостерон (предварительно им было запрещено пить алкоголь, курить и даже чистить зубы, чтобы не нарушить чистоту эксперимента). Анализам предшествовали 12 минут активных физических упражнений, во время которых испытуемым задавали вопросы, чтобы определить, ощущают ли они чувство превосходства над другими мужчинами.

В итоге выяснилось, что борода никак не служит надежным показателем того, что ее носитель видит себя в доминирующей роли или что у него повышен уровень тестостерона. Впрочем, не наблюдалось и обратной зависимости, хотя, как отмечают ученые, теоретически вполне можно было бы предположить, что наличие бороды призвано замаскировать низкий уровень тестостерона.