Ученые объяснили, почему бабушки любят внуков больше, чем своих детей

А вот когда женщины смотрели на фото своих собственных взрослых детей, то в мозге активизировались области, отвечающие за когнитивную эмпатию. То есть связь была более логическая и умственная, нежели эмоциональная и чувственная. Это, по словам ученых, частично объясняет тот факт, что бабушки обычно больше любят или активнее проявляют свои чувства именно ко внукам, а не к своим взрослым детям.