В Китае родители скупают шлемы, чтобы сделать головы детей эталонно круглыми

Отмечается, что у китайцев считается некрасивым иметь плоскую или вытянутую голову. При этом стоимость аксессуаров может достигать $4300 (около 3800 евро).

Издание сообщает о жительнице китайского Сяньсю, которая надела на своего грудничка шлем “несмотря на протесты членов семьи”.

“У меня плоская голова, и я знаю, как больно женщинам, которые гонятся за красотой. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос и пожалел об этой части себя”, — заявила мать ребенка, вынужденного носить шлем.

Отмечается, что помимо шлемов для детей родители покупают специальные неровные жесткие подушки, меняющие форму черепной коробки.



