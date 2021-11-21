21.11.2021, 10:30
В Китае родители скупают шлемы, чтобы сделать головы детей эталонно круглыми(3)
Скриншот / Taobao
Китайские родители надевают на своих младенцев дорогие шлемоподобные головные уборы, чтобы их черепа были более круглыми. Как сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на Bulsiness Insider, такую моду диктуют стандарты красоты в китайском обществе.
Отмечается, что у китайцев считается некрасивым иметь плоскую или вытянутую голову. При этом стоимость аксессуаров может достигать $4300 (около 3800 евро).
Издание сообщает о жительнице китайского Сяньсю, которая надела на своего грудничка шлем “несмотря на протесты членов семьи”.
“У меня плоская голова, и я знаю, как больно женщинам, которые гонятся за красотой. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос и пожалел об этой части себя”, — заявила мать ребенка, вынужденного носить шлем.
Отмечается, что помимо шлемов для детей родители покупают специальные неровные жесткие подушки, меняющие форму черепной коробки.