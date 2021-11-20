Врожденный дефект у ребенка лучшей подруги указал женщине на измену мужа

У Хэйли и ее теперь уже бывшего мужа, с которым они были женаты шесть лет, четверо общих детей. Хэйли, по ее словам, раньше была наркозависимой, но смогла отказаться от наркотиков, когда в первый раз забеременела. Лучшая подруга Хэйли, тоже наркозависимая, часто общалась с ее мужем, но Хэйли ни о чем не подозревала.

Узнав, что подруга беременна, Хэйли ей активно помогала, ходила с ней к врачу, поехала с ней в больницу, когда той пришла пора рожать, присутствовала при родах — и даже сама в первый раз искупала новорожденную девочку. Поскольку подруге некуда было идти, Хэйли забрала ее вместе с дочкой из роддома к себе домой.

Когда Хэйли в первый раз пеленала девочку, она заметила, что у той есть редкий врожденный дефект в области шеи. Точно такая же аномалия имеется у мужа Хэйли и одного из их общих детей. И в этот момент Хэйли поняла, что отец ребенка ее лучшей подруги — ее собственный муж. Она, по ее словам, была в шоке. Подруга, которой она напрямую задала вопрос об этом, смогла лишь без слов кивнуть в ответ.

По словам Хэйли, поначалу она просто не могла осознать, что все это правда. Но постепенно она пришла в себя и простила свою подругу. Хэйли решила, что ни в чем не повинный ребенок, который также приходится единокровной сестрой ее собственным детям, не должен страдать, и оставила подругу с дочкой, которым просто некуда было идти, жить в своем доме.

Позже Хэйли узнала, что муж постоянно изменял ей все годы брака и ребенок ее подруги — далеко не единственный его внебрачный отпрыск. Она развелась с ним и сейчас счастлива замужем за другим человеком. С подругой они дружат до сих пор. “Я все еще люблю ее и простила ее. Надеюсь, что она сможет простить себя сама. Все совершают ошибки. У меня в сердце нет ненависти”, — говорит Хэйли.