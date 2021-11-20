Я – мама
20.11.2021, 10:50

Создан тест, определяющий беременность по слюне

 
Photo by RODNAE Productions from Pexels
В выявлении беременности сделан прорыв. До этого существовала возможность тестов по анализу крови и считыванию ХГЧ в моче. Израильские специалисты представили совершенно новый формат экспресс-теста. Вскоре изобретение должно получить одобрение Европейского Союза, пишет сайт "Летидор".

Авторы разработки поделились деталями нового продукта.

Слюна — ключ к быстрой диагностике по множеству медицинских причин. По сути, это единственный неинвазивный, простой и гигиеничный способ обнаружения гормонов, вирусов и даже болезней.
Гай Криф, соучредитель компании производителя Salignostics, заместитель генерального директора и директор по развитию бизнеса

Как отметили разработчики, благодаря новому открытию, у будущих мам будут расширены возможности. Кроме того, выявление беременности станет более инклюзивным.

Компания уже представила свое изобретение на выставке в Германии.

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