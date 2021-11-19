6 романтических поступков, которые мужчины ждут от женщин

Мужчина хочет, чтобы вы кокетничали

Особенно на начальной стадии отношений. Именно кокетством девушка дает понять мужчине, что он ей симпатичен и интересен как потенциальный партнер. Если же общаться более сухим, сдержанным тоном, то он решит, что вы поддерживаете диалог из вежливости. А не потому, что вам тоже это нравится делать.

И делали ему комплименты

Не только женщины любят ушами. Мужчины тоже падки на красивые слова. Но почему-то им редко делают комплименты. Так что, если вы скажите что-то милое и приятное, они еще долго будут прокручивать этот момент в голове.

Мужчина хочет знать, что он вам небезразличен

Поэтому уделяйте ему внимание. Даже просто умейте его слушать. Порой этого достаточно, чтобы человек почувствовал, что он для вас важен.

И ему хочется, чтобы вы позволяли о себе заботиться

Хотя бы иногда. Ведь мужчины хотят быть героями в наших глазах. Но так как на охоту больше ходить не нужно, они пытаются доказать свою мужественность другими поступками. Например, открывают двери, провожают нас до дома, чинят сломанные вещи или предлагают какую-то другую помощь. Поэтому старайтесь от нее не отказываться.

Мужчины тоже любят хорошие подарки

Каждому человеку будет приятно, если ему подарят что-то особенное, связанное с ним. Или просто то, что он давно хотел. Ведь это значит, что к нему внимательно относятся. И да, мужчины тоже не против получать более личные подарки. Носки и пена для бритья — это, конечно, хорошо, но, если вы знаете, что порадует вашего партнера больше, — лучше подарите ему это.

Конечно, это не значит, что всегда нужно дарить только дорогие подарки. Главное все-таки внимание. Но если вы хотите что-то купить, то продумайте подарок тщательнее. Потому что даже маленький презент может быть подобран под вкусы и предпочтения определенного человека.

И им нравятся спонтанные проявления нежности

Удивительно, но факт: прикосновения — самый красноречивый язык любви, который нравится многим мужчинам. Поэтому если вы знаете, что ваш партнер — не недотрога, прикасайтесь к нему, когда он этого меньше всего ожидает. Обнимайте, берите за руку или запускайте пальцы в волосы. Одним словом — проявляйте больше нежности и будет вам счастье!