ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Неожиданное открытие одинокой женщины: "Вот почему мне нужны отношения хотя бы на неделю!"

"Я рассталась со своим партнером несколько месяцев назад и впервые в жизни переехала в съемную квартиру. По большей части это приятно, мне нравится чувствовать себя самостоятельной, что все зависит от меня, но все-таки мне хочется, чтобы периодически рядом был какой-нибудь привлекательный мужчина.

Дело в том, что все те дурацкие мелочи, которые делал мой партнер, теперь тоже зависят от меня, потому что я не хочу беспокоить хозяина квартиры по каждому поводу. Например, потому что дверь туалета перестала хорошо закрываться, лампочка моргает или из крана время от времени начинает капать. Не хочется быть тем нелепым арендатором, который все время ноет!

Но и починить все это я сама не могу.

Кроме того, периодически мне очень хочется кого-нибудь обнять. Особенно сейчас, в ноябре, когда как-то особенно одиноко. Просто какая-то палка о двух концах! Ведь в то же время мне нравится жить одной..."