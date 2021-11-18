12 фильмов, которые надо посмотреть после расставания или развода(1)
Возможно, истории этих мудрых и сильных духом женщин помогут посмотреть на развод совсем другими глазами и вдохновят на перемены.
Режиссер Чарли (Адам Драйвер) и его жена, актриса Николь (Скарлетт Йоханссон), переживают изнурительный развод. Они натравливают друг на друга адвокатов, отстаивают свои права на ребенка в органах опеки и перекладывают решение проблемы на чужих людей. Разумеется, о том, чтобы уладить все мирным путем, речи не идет. Этот фильм — образец того, к каким разрушениям может привести отсутствие диалога в отношениях. А еще о том, как важно уметь вовремя быть услышанным. Поэтому не удивляйтесь, если после просмотра этой картины вам захочется проанализировать собственные отношения.
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Фильм основан на реальной истории. У Джой (Дженнифер Лоуренс) еще в детстве открылся талант изобретателя. Но оставшись после развода с двумя детьми на руках, чтобы свести концы с концами, она вынуждена работать кассиром в авиакомпании. Помимо детей, она в одиночку содержит свою огромную семью, состоящую из четырех поколений. А еще бывшего мужа-неудачника, который после развода переехал жить в подвал. Ведь у него нет средств снять отдельное жилье. Однажды у Джой появляется идея создать швабру, которую не пришлось бы выжимать руками. Но удастся ли ей доказать пользу своего изобретения?
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“Жасмин” (2013)
Замечательная мелодрама от культового голливудского режиссера Вуди Аллена, принесшая “Оскар” исполнительнице главной роли, Кейт Бланшетт. В центре сюжета — история светской львицы Жасмин, которая после неудачного брака с богатым бизнесменом Хэлом (Алек Болдуин), покидает Нью-Йорк и перебирается к своей сестре в Сан-Франциско. Привыкшая жить на широкую ногу, Жасмин пытается привыкнуть к более скромной обстановке. Она обучается новой профессии и заводит новые отношения. Впрочем, по всем фронтам героиня терпит сплошные неудачи.
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После неудачного брака и смерти своей матери Шерил Стрейд (Риз Уизерспун) эмоционально опустошена и раздавлена. Она решает отправиться в одиночный поход длинной 1100 миль, который, как она надеется, поможет исцелиться от душевных страданий. Фильм показывает, как можно выйти из сложной жизненной ситуации, открыть в себе сильные стороны и взять на себя ответственность за собственную жизнь. Фильм способен вдохновить тех, кто переживает глубокие эмоциональные потрясения. Кстати, история основана на автобиографической книге Шерил Стрейд.
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“Голая Джульетта” (2018)
После тяжелых многолетних отношений Энни (Роуз Бирн) решает расстаться со своим бойфрендом Дунканом, который не желает заводить детей. Кстати, Дункан — фанат творчества успешного когда-то музыканта Такера Кроу (Итан Хоук). По иронии судьбы, Энни вступает с ним в переписку, и между ними вспыхивают чувства.
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“Душа компании” (2018)
Мотивационная комедия с Мелиссой Маккарти в главной роли. Внезапно муж Дианы объявляет ей о своем желании развестись. Это становится для нее и их дочери Мэдди полной неожиданностью. Чтобы отвлечься, Мелисса решает окончить университет, который когда-то бросила на последнем курсе из-за беременности и замужества. Она попадает в одну группу со своей дочерью и с головой погружается в студенческую жизнь.
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“Ешь, молись, люби” (2010)
Фильм, снятый по бестселлеру Элизабет Гилберт, основан на ее личной истории. Однажды Элизабет (Джулия Робертс) ловит себя на мысли, что живет не своей жизнью. Успешная карьера, красивый дом и брак не приносят ей счастья. Она осознает, что у них с мужем абсолютно разные желания. И их восьмилетние отношения в итоге заканчиваются разводом. Самостоятельные попытки разобраться в себе и выяснить свои истинные желания приводят в тупик. Поэтому героиня решается отправиться в долгое путешествие, чтобы узнать саму себя.
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“Проблески надежды” (1998)
Идеальный брак домохозяйки Берди Пруитт (Сандра Баллок) в один миг становится иллюзией. Во время участия в телевизионном шоу она неожиданно узнает об измене своего мужа с ее лучшей подругой. Пытаясь прийти в себя после предательства, она возвращается вместе с дочерью в родной город, где надеется обрести моральную поддержку своей матери. Там она встречает своего давнего друга детства Джастина (Гарри Конник мл.) и получает второй шанс на счастье.
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“Клуб первых жен” (1996)
Комедия Хью Уилсона, снятого по одноименному роману Оливии Голдсмит, — это история о трех подругах, встретившихся спустя тридцать лет после окончания колледжа. Оказывается, что их судьбы сложились похоже. Когда-то все трое были замужем, но мужчины бросили их ради молодых любовниц. Желая отомстить своим неверным мужьям, женщины объединяются и придумывают план возмездия.
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“Большие глаза” (2014)
Экранизация реальной истории предпринимателя Уолтера Кина, случившейся в конце 50-х — начале 60-х годов. В течении долгих лет художник Уолтер (Кристоф Вальц) добивается невероятного успеха благодаря необычным картинам, на которых изображены трогательные дети с глазами-блюдцами. Однако никто не догадывается, что в действительности эти картины рисует его жена Маргарет (Эми Адамс). Узнав об обмане, она приходит в ужас, но, будучи слишком кроткой, не смеет возразить мужу. Но как только они разводятся, женщина направляется в суд, чтобы открыть миру правду.
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“Селеста и Джесси навеки” (2012)
Иногда чувства супругов угасают. Именно это происходит с главными героями фильма — Селестой (Рашида Джонс) и Джесси (Энди Сэмбергом). Они поженились совсем молодыми, со временем страсть и чувства утихли. Муж и жена решают развестись, при этом сохранив дружеские отношения. После развода они продолжают жить под одной крышей, но уже в поисках новых возлюбленных.
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“В гостях у Элис” (2017)
После развода с мужем Элис Кинни (Риз Уизерспун) возвращается с двумя дочерьми в Лос-Анджелес, где решает начать все сначала. Во время празднования своего 40-летия она знакомится с тремя молодыми режиссерами: Гарри, Джорджем и Тедди. Парни находятся в поисках жилья, и Элис соглашается временно приютить их в своем доме. С этого момента в ее жизни начинают происходить глобальные перемены.