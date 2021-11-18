12 фильмов, которые надо посмотреть после расставания или развода

Возможно, истории этих мудрых и сильных духом женщин помогут посмотреть на развод совсем другими глазами и вдохновят на перемены.

“Брачная история” (2019)



Режиссер Чарли (Адам Драйвер) и его жена, актриса Николь (Скарлетт Йоханссон), переживают изнурительный развод. Они натравливают друг на друга адвокатов, отстаивают свои права на ребенка в органах опеки и перекладывают решение проблемы на чужих людей. Разумеется, о том, чтобы уладить все мирным путем, речи не идет. Этот фильм — образец того, к каким разрушениям может привести отсутствие диалога в отношениях. А еще о том, как важно уметь вовремя быть услышанным. Поэтому не удивляйтесь, если после просмотра этой картины вам захочется проанализировать собственные отношения.

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“Джой” (2015)



Фильм основан на реальной истории. У Джой (Дженнифер Лоуренс) еще в детстве открылся талант изобретателя. Но оставшись после развода с двумя детьми на руках, чтобы свести концы с концами, она вынуждена работать кассиром в авиакомпании. Помимо детей, она в одиночку содержит свою огромную семью, состоящую из четырех поколений. А еще бывшего мужа-неудачника, который после развода переехал жить в подвал. Ведь у него нет средств снять отдельное жилье. Однажды у Джой появляется идея создать швабру, которую не пришлось бы выжимать руками. Но удастся ли ей доказать пользу своего изобретения?

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“Жасмин” (2013)

Замечательная мелодрама от культового голливудского режиссера Вуди Аллена, принесшая “Оскар” исполнительнице главной роли, Кейт Бланшетт. В центре сюжета — история светской львицы Жасмин, которая после неудачного брака с богатым бизнесменом Хэлом (Алек Болдуин), покидает Нью-Йорк и перебирается к своей сестре в Сан-Франциско. Привыкшая жить на широкую ногу, Жасмин пытается привыкнуть к более скромной обстановке. Она обучается новой профессии и заводит новые отношения. Впрочем, по всем фронтам героиня терпит сплошные неудачи.

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“Дикая” (2014)

