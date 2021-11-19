ПОДКАСТ | Почему в Эстонии так мало сексологов? Зачем знать свою половую конституцию? Может ли порно быть этичным?

Есть ли у нас в Эстонии государственные сексологи или это все-таки частная сфера?

К сожалению, у нас в Эстонии эта сфера не очень развита. Если записываться через диги-регистратуру, там ты вряд ли увидишь запись к сексологу. Я пыталась в свое время найти специалиста и поняла, что у нас с этим делом все плохо и поэтому я сама пошла учиться на сексолога. Если никто мне смог помочь, то пойду помогать сама себе. В digilugu вряд ли найдешь возможность записи к сексологу.

А как вообще в Эстонии относятся к сексологам?

Обычно люди, которые ко мне обращаются, обращаются с интересом, и они хотят познавать себя. Но, как и везде, есть та часть общества, которая относится вообще к теме секса крайне негативно. Скорее всего это те люди, у которых есть какие-то нерешенные проблемы в этой сфере и именно поэтому их отношение такое категоричное — что это запретная тема и вообще не надо туда лезть и о ней говорить.

С какими запросами к вам обычно приходят?

Женщины в основном приходят с вопросами аноргазмии, мужчины хотят сделать своей партнерше хорошо, на парной терапии люди обычно хотят узнать, как привести свою сексуальную жизнь в баланс. Бывает так, что сексуальные аппетиты в паре разные у мужчины и у женщины, бывает, что желания партнера кажутся другому какими-то странными, ненормальными, и тогда мы находим какой-то баланс и приходим к гармонии, потому что любую проблему можно решить.

С какими запросами приходят клиенты к сексологу, чем может помочь сексолог, а когда нужен врач или психолог, как устроена сексуальная жизнь после 60, зачем измерять свой трохантерный индекс, чем этичное порно лучше обычного, как сохранять страсть в течение долгих лет — слушайте в полной версии подкаста ниже.

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00:59 Кто такой сексолог и чем он занимается?