ПОДКАСТ | Почему в Эстонии так мало сексологов? До какого возраста можно заниматься сексом? Что такое этичное порно?(3)
Есть ли у нас в Эстонии государственные сексологи или это все-таки частная сфера?
К сожалению, у нас в Эстонии эта сфера не очень развита. Если записываться через диги-регистратуру, там ты вряд ли увидишь запись к сексологу. Я пыталась в свое время найти специалиста и поняла, что у нас с этим делом все плохо и поэтому я сама пошла учиться на сексолога. Если никто мне смог помочь, то пойду помогать сама себе. В digilugu вряд ли найдешь возможность записи к сексологу.
А как вообще в Эстонии относятся к сексологам?
Обычно люди, которые ко мне обращаются, обращаются с интересом, и они хотят познавать себя. Но, как и везде, есть та часть общества, которая относится вообще к теме секса крайне негативно. Скорее всего это те люди, у которых есть какие-то нерешенные проблемы в этой сфере и именно поэтому их отношение такое категоричное — что это запретная тема и вообще не надо туда лезть и о ней говорить.
С какими запросами к вам обычно приходят?
Женщины в основном приходят с вопросами аноргазмии, мужчины хотят сделать своей партнерше хорошо, на парной терапии люди обычно хотят узнать, как привести свою сексуальную жизнь в баланс. Бывает так, что сексуальные аппетиты в паре разные у мужчины и у женщины, бывает, что желания партнера кажутся другому какими-то странными, ненормальными, и тогда мы находим какой-то баланс и приходим к гармонии, потому что любую проблему можно решить.
С какими запросами приходят клиенты к сексологу, чем может помочь сексолог, а когда нужен врач или психолог, как устроена сексуальная жизнь после 60, зачем измерять свой трохантерный индекс, чем этичное порно лучше обычного, как сохранять страсть в течение долгих лет — слушайте в полной версии подкаста ниже.
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00:59 Кто такой сексолог и чем он занимается?
01:12 Что такое сексуальное здоровье?
01:49 Что это за наука вообще — сексология? На примере женщин и оргазмов
01:49 Как обстоят дела с сексологами в Эстонии? Почему их так мало и как к ним относятся?
06:39 С какими запросами жители Эстонии приходят к сексологу?
07:32 Существуют ли проблемы в сексуальной жизни, которые нельзя решить?
08:17 Кто чаще обращается к сексологу — женщины, мужчины или пары?
09:47 Как понять, что у вас проблемы с сексуальной жизнью и можно ли решить их самостоятельно?
10:41 Помогают ли “секс-игры” решить проблемы в сексуальной жизни?
11:24 Какую роль играет доверие?
13:06 Реально ли решить сексуальную проблему в одиночку, без привлечения партнера?
15:20 Как часто стоит обращаться к сексологу?
16:33 Занимаютcя ли сексологи решением проблем, связанных с пережитым насилием?
18:34 Как быть, если одному из партнеров нужно больше секса, чем другому?
20:56 Чем отличаются половая конституция и либидо? Что такое трохантерный индекс, как и зачем его высчитывать?
23:26 Что плохо влияет на либидо?
26:06 Сексуально здоровый человек — это какой?
28:12 Не испытывать оргазм каждый раз — это нормально?
29:18 Какие мифы о сексе чаще всего слышит сексолог на приеме?
30:18 Как сохранить страсть надолго?
32:15 В каком возрасте заканчивается сексуальная жизнь?
36:50 Правда ли, что современной молодежи уже не так интересен секс?
38:50 Порнография приносит больше вреда или пользы для сексуальной жизни?
Если у вас остались вопросы к сексологу или вы хотели бы стать героем нашего подкаста, пишите нам на адрес ajakirijana@ekspressmeedia.ee.