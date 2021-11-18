Ученые узнали, что две чашки кофе и чая в день снижают риск инсульта

Проанализировав пищевые привычки участников и их меняющееся здоровье, ученые пришли к выводу, что умеренное потребление чая и кофе по отдельности или в комбинации было связано с более низким риском инсульта и деменции.

К примеру, те, кто пил по две чашки чая и кофе в день, на треть меньше страдали от инсульта по сравнению с теми, кто вообще не употреблял эти напитки. А риск развития слабоумия у таких людей был на 28 процентов ниже.

Специалисты также узнали, что употребление даже одной чашки кофе или чая в день способно снизить риск инсульта.

При этом, исследование, проведенное ранее в Австралии, показало и обратную связь: употребление более шести чашек кофе в день, наоборот, повышает вероятность развития деменции у людей старшего возраста на целых 53 процента.

Команда, возглавляемая доктором Юань Чжан, отметила, что результаты их работы еще стоит проверить отдельно. Ученые не исключают возможность того, что на снижение риска инсульта и деменции могут влиять полифенолы в горячих напитках, которые также содержатся в чернике и какао, и которые, вероятно, могут снижать риск нейродегенеративных состояний.

