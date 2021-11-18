Новость в мире красоты: альтернатива мезотерапии

Перед введением сыворотки кожу очищают с помощью пилинга методом TDA. Подготовка помогает избавиться от омертвевших клеток, стимулировать выработку новых, выровнять тон кожи и подготовить лицо к дальнейшей процедуре.

Lp3-комплекс и сыворотки-биорепаранты . Запатентованный Lp3-комплекс, который входит в состав каждой сыворотки, имеет строение, схожее с липидными пластами рогового слоя кожи. Такой “проводник” обеспечивает беспрепятственное проникновение низкомолекулярных компонентов сыворотки через липидный барьер кожи. С его помощью открытие эпидермиса возрастает на 65 %.

С помощью сверхзвукового импульсного давления молекулярный кислород легко проводит в кожу сложные стерильные концентраты активных веществ. Ультратонкая струя со скоростью 265 м/с инициирует образование “отверстия” в коже, не травмируя ее, благодаря чему препарат проникает на глубину до 3,5 мм.

Dermadrop TDA захватывает кислород из окружающего воздуха, подвергает глубокой очистке по медицинскому стандарту, а затем подает на кожу под высоким давлением со сверхзвуковой скоростью.

Кислород — основной элемент обменных процессов в клетке. Клетки глубоких слоев кожи находятся в постоянных условиях дефицита кислорода (гипоксии), в результате чего затормаживается метаболизм, снижается синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, слабеет антиоксидантная защита.

TDA — это технология трансдермальной аппликации, позволяющая доставлять вещества в 6 раз глубже, не повреждая кожу. Это прорыв в медицинских и косметических технологиях, результат многолетних клинических исследований немецких и швейцарских ученых.

Dermadrop TDA — это единственный в мире, клинически доказанный метод доставки кислорода, гиалуроновой кислоты и активных веществ в глубокие слои кожи, на глубину до 3,5 мм без инъекций.

После пилинга и сыворотки на кожу наносится тканевая маска с серумом Cover Hyal, благодаря которой эффект от процедуры Dermadrop TDA пролонгируется. Маска закрывает поры, регулирует и оптимизирует естественное увлажнение кожи, способствует обновлению клеток, обеспечивает упругость кожи и сияющий свежий цвет лица.

Серумы решают индивидуальные проблемы

Сыворотки-биорепаранты с высокой концентрацией активных веществ подбираются индивидуально под любую кожу. На выбор есть сыворотки, подходящие для использования на лице, теле и волосах. Даже для мужчин есть отдельные сыворотки, предназначенные для более грубой кожи.

В зависимости от выбора сыворотки уже после первой процедуры:

• Усиливается циркуляция крови, обмен веществ и кислорода в клетках кожи

• Кожа глубоко увлажняется

• Повышается упругость кожи

• Стимулируется регенерация тканей

• Выравнивается тон и текстура кожи

• Осветляются пигментные пятна

• Уменьшается воспаление и раздражение

• Сокращаются морщины и заломы

• Нормализуется секреция кожного себума (лечение акне)

Dermadrop TDA также усиливает эффект и долговременность инъекционных и лазерных процедур. Кроме того, его используют в качестве реабилитации после агрессивных косметологических процедур.

Dermadrop TDA помогает забыть об агрессивных методиках

Ольга Красовская, специалист эстетической медицины в vipMedicum, комментирует новую методику: “Мне приятно работать с этим аппаратом, меня радуют довольные клиенты и тот результат, который они получают, совокупность эффекта и расслабления в каждом сеансе и возможность мне как специалисту индивидуально подходить к каждому своему пациенту.

Dermadrop — это „нет“ агрессивным косметологическим методикам и долгой реабилитации. Dermadrop — это „да“ сияющей, здоровой и отдохнувшей коже”.

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