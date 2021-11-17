Жительница Аргентины избавилась от ВИЧ без лекарств. Это второй такой случай в истории

По словам врачей, иммунная система женщины сама смогла избавиться от вируса. Как сообщает издание Archives of Internal Medicine, анализы более чем миллиарда ее клеток не выявили присутствия инфекции. Специалисты надеются, что если им удастся выяснить, каким образом организм смог избавиться от вируса и воспроизвести этот процесс, это может привести к созданию эффективного лечения ВИЧ — или даже полностью искоренить это заболевание.

Устранение ВИЧ-инфекции

Выводы ученых служат очередным подтверждением тому, что некоторые из нас с рождения обладают сопротивляемостью к этому вирусу.

У одних заражению препятствуют гены. Другие, подобно “пациентке из города Эсперанса” в Аргентине (она предпочитает не разглашать своего имени), заражаются вирусом, но потом избавляются от него.

Однако подавляющему большинству ВИЧ-инфицированных требуется пожизненная антиретровирусная терапия (AРТ). И если они перестанут принимать лекарства, дремлющий вирус может активизироваться и вновь создать серьезные проблемы для организма.

Впрочем, в последние годы стали появляться сообщения о так называемых “элитных контролерах”, то есть людях, способных подавлять вирус ВИЧ без специальных медпрепаратов, но с иного рода помощью.

Так, известен случай ВИЧ-инфицированного Адама Кастильехо из Лондона, которому пересадили донорские стволовые клетки в процессе лечения ракового заболевания, после чего он смог отказаться от лекарства от СПИДа. Оказалось, что его зараженные виурсом ВИЧ клетки были полностью устранены и заменены в ходе противораковой терапии.

Адаму повезло: его донор входил в тот один процент людей, которые родились с генами, препятствующими проникновению вируса ВИЧ в клетки.

Впрочем, никто с точностью не может сказать, как долго Кастильехо сможет пользоваться этими преимуществами.

“Стерилизующее излечение”