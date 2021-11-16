Женщина забеременела собственным внуком ради дочери

У 28-летней дочери Арнольд диагностирован синдром Мейера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, который характеризуется врожденным отсутствием матки. При этом яичники могут развиваться и функционировать нормально. Из-за болезни она не могла выносить ребенка сама, поэтому ей и ее мужу понадобились услуги суррогатной матери. Пара нашла подходящую кандидатуру в Канаде, однако у плода не развились почки, поэтому беременность пришлось прервать.