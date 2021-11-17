Как перестать орать на ребенка? Инструкция для разгневанных родителей

Однажды Микаэлин и ее дочь Рози поехали в Канаду, чтобы взять интервью у весьма спокойной бабушки-инуитки Долорозы Нарток. Девочка хваталась за шнур микрофона, пыталась повиснуть на нем, как на тарзанке, и не обращала внимание на просьбы мамы это прекратить. Тогда Долороза сказала: “Если ребенок не слушается, это потому, что она слишком мала, чтобы вас понимать. Она еще не готова к этому уроку”.

Для начала она приводит слова психолога Лизы Фельдман Барретт: “Существует заблуждение, что можно остановиться и не кричать, если ты вышел из себя”. На самом деле, все не кричащие родители применяли стратегии, которые помогали им предотвратить приступы гнева до того, как они происходили. Что же это за стратегии?

Но вскоре Микаэлин обнаружила, что многие родители из тех, с кем она беседовала, обходятся без повышения голоса вообще. Это были простые люди, без всякого психологического образования, часто вообще без образования, живущие охотой и собирательством. И, тем не менее, они умудрялись как-то обходиться без крика. Микаэлин собрала несколько важнейших своих открытий в одной статье для журнала Parents.

Микаэлин Дуклефф - научная журналистка, мать и автор книги о воспитании детей в традиционных культурах “Охота, собирательство, родитель”. Сама она не очень терпелива, и, бывает, покрикивает на дочь. Она считала, что так делают абсолютно все.

Родительские вопли (и это понимают даже те, кто их издает) имеют весьма низкий КПД: ребенок слушается, но привыкает к тому, что можно вести себя нежелательным образом до тех пор, пока родитель не выйдет из себя. Кроме того, ребенок начинает считать, что мама с папой не особо владеют собой и ситуацией. Ах да, у тех, кто решает проблему непослушания криком, дети тоже часто вопят. И от криков рукой подать до шлепков…

Но иногда крик превращается в регулярно применяющийся воспитательный метод. Вы вежливо просите, потом ворчите, потом взываете к совести и разуму, потом жалуетесь на свою тяжелую родительскую долю, потом… Ну, что уж тут скрывать, потом многие орут.

Закричать на ребенка может даже самый тихий и демократичный родитель - от испуга, к примеру. Ребенок чуть не сбежал в толпе, и вот вы, держась за сердце, распекаете его. Потом, конечно, раскаиваетесь, извиняетесь и живете себе дальше дружно.

Есть распространенное мнение, что дети “проверяют границы”, “выводят взрослых из себя” и “пытаются манипулировать родителями”. Но этому нет никаких научных доказательств. Нет МРТ-снимков, которые бы показывали “манипулятивную” активность в мозге трехлетки, которая не слушается. Нет исследований психологов, в которых бы восьмилетний мальчик признался: “Да, я сделал это специально, чтобы позлить отца”.

Истории про манипуляции, проверку границ и доведение родителей до белого каления намеренно можно назвать народным фольклором, считает психолог Венди Могел. Но этот фольклор не безобиден, потому что он питает родительский гнев - кому же понравится, когда им манипулируют!

Во многих традиционных сообществах родители по-другому интерпретируют детское поведение: там считают детей до восьми-девяти лет иррациональными, нелогичными созданиями, которые еще не все понимают. Дети действуют из добрых побуждений и они любят нас, но они еще не знают, как правильно себя вести.

Попробуйте сменить вектор своих ожиданий. Не ждите от детей хороших манер - ждите, что они будут не слушаться. Ожидайте от них истерик, капризов, начальственного поведения и грубости. Верьте, что они устроят бардак, выполнят все поручения неверно, и даже сорвутся на вас и попытаются стукнуть.



Приготовьтесь к литрам пролитых из-за сломанного банана слез.



Это более вероятное развитие событий, чем беспрекословное послушание. Доктор Могел советует не принимать это на свой счет и не считать себя плохим родителем. Постепенно, со временем, поведение ребенка будет улучшаться. Но даже у подростков, которые уже должны понимать, что к чему, случаются откаты в совершенно детское непослушание. И обратно - к нормальному взрослому поведению.

Придумайте для своего ребенка милое прозвище и употребляйте его во время ссор, чтобы напомнить себе, что он на самом деле милый и хороший. Или представьте, что ваш малыш - студент по обмену из какой-то далекой страны. Он не знает вашу культуру, а вы - его. Изучайте друг друга. Смените злость на любопытство.