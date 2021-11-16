В Таллинне пройдет конференция по женскому предпринимательству

Цель конференции этого года — привлечь внимание к женщинам, работающих в так называемых “неженских” областях (технологии, инновации и т.д.), а также через истории женщин-предпринимателей с особыми потребностями или ограниченными возможностями, вдохновить тех, кто не решается начать свое дело, к более решительным действиям.

Помимо панельных дискуссий по общей теме “Пересекая границы”, будет представлен обзор трехсторонней экономики и механизмов поддержки бизнеса, которые планируются или уже вступили в силу.

Kонференция пройдет 19 ноября с 11 до 15.30 в здании суперминистерства (Tallinn, Suur-Ameerika 1).

Участие бесплатно, за происходящим можно следить онлайн. В обоих случаях необходима предварительная регистрация ЗДЕСЬ: https://bit.ly/3COI6aK

Более подробную информацию и план дня конференции можно найти ЗДЕСЬ: https://enut.ee/naiste-ettevotluse-konverents-2021/



