Ученые выяснили, что человеческий мозг обрабатывает смайлики медленнее, чем слова

Но, несмотря на популярность эмодзи, на сегодняшний день не было проведено достаточно исследований на тему того, как человеческий мозг интерпретирует смайлики — как картинки или как слова.

Это решила исправить объединенная команда ученых из нескольких институтов Германии. Они провели онлайн-исследование с участием 53 добровольцев, которым на экранах показывали предложения, состоящие как из слов, так и из эмодзи.

Предложения выводились на экран по одному слову, а участники эксперимента должны были самостоятельно нажимать кнопку, чтобы продолжить чтение. После каждого полного предложения ученые спрашивали участников, верно ли они поняли суть прочитанного, а затем считали время, за которое были прочитаны слова и эмодзи.

Оказалось, что большинство людей смогли правильно понять предложения со смайликами, хотя на это у них ушло в среднем на 350 миллисекунд больше, чем на чтение стандартного текста.

При этом, если эмодзи по своей сути были похожи на предмет разговора, но напрямую с ним не связаны (например, вместо “компьютерная мышь” использовался смайлик мыши-грызуна), то на “обработку” такого изображения люди тратили в среднем на 900 миллисекунд больше, чем на прочтение обычного слова.

Результаты исследования показывают, что наш мозг воспринимает эмодзи как картинки, а не как слова, а потому ему требуется больше времени на понимание. Ученые объясняют: когда мозг видит смайлик там, где должно быть слово, он сначала должен распознать изображение, затем подобрать целый словарь из слов, которые звучат похоже и могут соответствовать картинке, и уже потом выбрать итоговый вариант.

Отсюда и появляется время задержки при чтении предложений с эмодзи. И наоборот, когда мы читаем целое предложение из слов, мозг автоматически пропускает сразу несколько ступеней обработки информации, а потому мы улавливаем суть чуть быстрее.



