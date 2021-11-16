Американки стали дольше кормить грудью, чтобы передать детям антитела к COVID-19

Американские органы здравоохранения призывают вакцинироваться беременных и кормящих женщин, утверждая, что тогда антитела появятся в грудном молоке, попадут в организм ребенка и помогут защитить его от инфекции. Женщины, зная об этом, теперь предпочитают сохранить грудное вскармливание как можно дольше.

Согласно недавним исследованиям, опубликованных в журнале Pediatrics, концентрация антител к коронавирусу значительно выше в грудном молоке женщин, которые кормят грудью дольше двух лет, чем у женщин, которые кормят грудью менее этого срока.

В исследовании принимали участие женщины, которые вакцинировались от COVID-19. Авторы исследования считают, что необходимо провести больше исследований на эту тему, но уже сейчас стоит поощрять длительное грудное вскармливание во время пандемии.

Жительница Калифорнии Мирейя Гонсалес решила продолжать кормить грудью трехлетнего сына и семилетнюю дочь. Женщина прочитала исследование, посвященное антителам в молоке, и теперь кормит детей грудью, несмотря на неодобрительные взгляды прохожих. Больше всего вопросов у них вызывала дочь-школьница, которая пьет мамино молоко.

“Она достаточно большая, чтобы понять, что такое антитела, и мы с ней можем просто поговорить об отлучении от груди”, - сказала Гонсалес.

Девочка знала, что вокруг бушует пандемия коронавируса, и понимала, почему мама предлагает ей грудное молоко. Гонсалес заверила, что дочка прикладывалась к груди абсолютно добровольно.

Мелисса Пеннел из Сакраменто привилась от коронавируса еще во время беременности. Ее старшая дочка была отлучена от груди давно. Но когда Мелисса узнала, что в молоке могут быть полезные антитела, то решила снова кормить девочку своим молоком. Только она добавляет его в кукурузные хлопья, овсяную кашу и смузи на завтрак.

Ради этого Мелисса предварительно сцеживается каждый вечер. Однажды няня семьи Пеннел заболела коронавирусом, успев близко контактировать с детьми. Но малыши не заразились, и Мелисса считает, что вполне могло сыграть роль ее молоко.