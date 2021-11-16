Американки стали дольше кормить грудью, чтобы передать детям антитела к COVID-19
Американские органы здравоохранения призывают вакцинироваться беременных и кормящих женщин, утверждая, что тогда антитела появятся в грудном молоке, попадут в организм ребенка и помогут защитить его от инфекции. Женщины, зная об этом, теперь предпочитают сохранить грудное вскармливание как можно дольше.
Согласно недавним исследованиям, опубликованных в журнале Pediatrics, концентрация антител к коронавирусу значительно выше в грудном молоке женщин, которые кормят грудью дольше двух лет, чем у женщин, которые кормят грудью менее этого срока.
В исследовании принимали участие женщины, которые вакцинировались от COVID-19. Авторы исследования считают, что необходимо провести больше исследований на эту тему, но уже сейчас стоит поощрять длительное грудное вскармливание во время пандемии.
Жительница Калифорнии Мирейя Гонсалес решила продолжать кормить грудью трехлетнего сына и семилетнюю дочь. Женщина прочитала исследование, посвященное антителам в молоке, и теперь кормит детей грудью, несмотря на неодобрительные взгляды прохожих. Больше всего вопросов у них вызывала дочь-школьница, которая пьет мамино молоко.
“Она достаточно большая, чтобы понять, что такое антитела, и мы с ней можем просто поговорить об отлучении от груди”, - сказала Гонсалес.
Девочка знала, что вокруг бушует пандемия коронавируса, и понимала, почему мама предлагает ей грудное молоко. Гонсалес заверила, что дочка прикладывалась к груди абсолютно добровольно.
Мелисса Пеннел из Сакраменто привилась от коронавируса еще во время беременности. Ее старшая дочка была отлучена от груди давно. Но когда Мелисса узнала, что в молоке могут быть полезные антитела, то решила снова кормить девочку своим молоком. Только она добавляет его в кукурузные хлопья, овсяную кашу и смузи на завтрак.
Ради этого Мелисса предварительно сцеживается каждый вечер. Однажды няня семьи Пеннел заболела коронавирусом, успев близко контактировать с детьми. Но малыши не заразились, и Мелисса считает, что вполне могло сыграть роль ее молоко.
При этом родители часто жалуются на то, что в обществе калифорнийских мам будто царит негласное правило не кормить детей грудью после шести месяцев. Поэтому некоторые признаются, что кормят детей грудным молоком тайком. А иногда матери сталкиваются с проблемами в собственном доме. Ева Шварц из Сакраменто планировала добавлять свое молоко в еду старшего сына, но ее муж воспротивился этой идее.
Специалистка Ифейинва Асиоду из университета Сан-Франциско тоже отмечает, что в современном обществе процветает стигма вокруг длительного грудного вскармливания. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка грудью до двух лет и дольше вместе с обычным питанием, подчеркнула Асиоду.
Недавно власти США одобрили использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет, так что те мамы, которые кормили своих детей-школьников, наверняка записали их на прививку.
По мнению ВОЗ, иммунизация кормящих матерей не представляет риска для ребенка, и прекращать лактацию из-за прививки не стоит. ЮНИСЕФ и ВОЗ также напоминают, что грудное вскармливание снижает риск заражения ребенка инфекционными заболеваниями.