16.11.2021, 09:20
Доктор Комаровский рассказал, почему важно будить ребенка во время болезни(2)
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Многие взрослые считают, что их детям необходим полный покой во время болезней. Однако не стоит забывать и о лечении. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему родителям необходимо будить больного ребенка, чтобы дать жаропонижающее или напоить. Подробнее об этом пишет сайт "Летидор".
Если малыша не разбудить, то высокая температура спровоцирует обезвоживание и судороги. Поэтому даже если ребенок заснул, необходимо его поднять и дать воды.
Можно мирно спать, если температура до 38 градусов, но если растет, то нужно будить и поить, давать жаропонижающее.
Эксперт добавил: родителям следует готовиться к ночи, если ребенок болеет. Важно, чтобы в комнате было прохладно и влажно.
Чтобы не пропустить высокую температуру и не довести ситуацию до срочной госпитализации, следует внимательно следить за условиями в комнате, где спит ребенок, заключил Комаровский.