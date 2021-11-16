Доктор Комаровский рассказал, почему важно будить ребенка во время болезни

Если малыша не разбудить, то высокая температура спровоцирует обезвоживание и судороги. Поэтому даже если ребенок заснул, необходимо его поднять и дать воды.

Можно мирно спать, если температура до 38 градусов, но если растет, то нужно будить и поить, давать жаропонижающее. Евгений Комаровский, врач-педиатр, телеведущий

Эксперт добавил: родителям следует готовиться к ночи, если ребенок болеет. Важно, чтобы в комнате было прохладно и влажно.

Чтобы не пропустить высокую температуру и не довести ситуацию до срочной госпитализации, следует внимательно следить за условиями в комнате, где спит ребенок, заключил Комаровский.