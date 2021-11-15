Ученые не нашли связи между жестокими видеоиграми и агрессивным поведением детей в реальной жизни

Пандемия поломала планы и сделала невозможным обычный досуг подростков, так что количество времени, проводимого ими перед экраном, растет. Точно так же растет обеспокоенность родителей - не доиграется ли чадо до сумасшествия?

Исследование, показывающее, что не доиграется, было опубликовано в журнале Journal of Economic Behavior & Organization и полностью его можно прочесть здесь.

Судя по результатам, нет никаких доказательств того, что жестокие видеоигры вызывают агрессивное поведение у мальчиков, которые в них играли.

Исследователи, впрочем, обнаружили, что дети, увлекающиеся видеоиграми с высоким уровнем насилия, более склонны ломать вещи. Однако при этом они не причиняют вред живым существам. Таким образом, жестокие видеоигры могут взволновать ребенка, но не вызвать в нем агрессию по отношению к другим людям.

В исследовании принимали участие мальчики с восьми до 18 лет, так как именно они чаще всего любят подобный тип развлечений. Хотя нервное возбуждение из-за видеоигр и беспокоит исследователей с родителями, но больше бы их обеспокоило агрессивное поведение - а его как раз и не было!

Однако ученые заявили, что в их исследовании есть некоторые недостатки, и они считают, что необходимо все же установить ограничение на количество времени, проведенного у экрана. Дело в том, что большинство детей играют в видеоигры дома, где у них гораздо меньше возможности проявить агрессию к кому-либо. Если бы исследуемые мальчики играли вместе с группой людей или на публике, теоретически, результаты могли бы быть другими.

Исследователи заявили, что у них есть достаточно доказательств, чтобы считать государственный запрет или контроль над этими играми излишней мерой: он не приведет к уменьшению количества агрессии в молодежной среде.