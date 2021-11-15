15.11.2021, 15:51
ВИДЕО | "Так перловку вы еще не готовили!" Известный российский шеф-повар поделился с подписчиками рецептом "мульгикапсад"(1)
Известный российский шеф-повар, автор книг по кулинарии, теле- и радиоведущий и видеоблогер Илья Лазерсон поделился на своем почти миллионном YouTube-канале "Зона Лазерсона" рецептом "мульгикапсад".
“Эстонская кухня — очень спокойная, сдержанная, но интересная”, — считает шеф-повар Илья Лазерсон.
Для приготовления “мульгикапсад” повар использует:
- Репчатый лук
- Растительное масло
- Мясо (Свинину)
- Лавровый лист
- Черный перец горошек
- Кислую капусту
- Перловку
- Соль
- Воду
Правда, Лазерсон готовит традиционное эстонское блюдо в мультиварке. Подробности — в видео выше.