4 главные ошибки, которые вы делаете во время домашнего маникюра

Маникюрщица, которая работала, в частности, с британскими телевездами Маурой Хиггинс (Maura Higgins) и Джеммой Коллинс (Gemma Collins), составила список самых распространенных процедур, повреждающих ногтевую пластину.

В первую очередь она обратила внимание на самостоятельное подстригание ногтей перед сеансом в салоне красоты «для экономии времени мастера». «Я ценю благие намерения клиентов, но в действительности они только добавляют мне работы. Часто ногти остаются очень короткими, и им сложно придать желаемую форму», — объяснила Руки.

Кроме того, эксперт призвала читателей отказаться от маникюрных ножниц и укорачивать длину ногтей исключительно с помощью пилки. «Если вы все же используете ножницы, срезайте меньше, чем нужно, а затем выравнивайте форму пилкой», — порекомендовала она.

При этом во время подпиливания Руки посоветовала не совершать непрерывные движения из стороны в сторону, поскольку таким образом на ногтевой пластине образуются трещины. Вместо этого она предложила проводить процедуру отрывистыми движениями в одном направлении.

Специалистка также описала вред от неумелого обращения с кутикулой. «Кутикула защищает вас от инфекций. Если она срезается неправильно, и открывается кровотечение — бактерии легко проникают в ваш организм, — пояснила она. — Помимо этого, если вы будете часто обрезать кутикулу, она начнет расти еще быстрее!»