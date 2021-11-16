КОММЕНТАРИЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | “Мой муж сознательно женился на женщине глупее себя — дома ему просто хочется радости, хорошей еды и секса”

“Мой высокообразованный и уважаемый муж, который работает в интеллектуальной сфере, приходя домой, хочет расслабиться. Дома ему просто хочется радости, хорошей еды, секса, удовольствия для глаз и расслабления. Все это он получает уже 20 лет, и для этого в свое время он сознательно женился на женщине глупее себя.