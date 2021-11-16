16.11.2021, 13:02
КОММЕНТАРИЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | “Мой муж сознательно женился на женщине глупее себя — дома ему просто хочется радости, хорошей еды и секса”(10)
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Недавно мы опубликовали мнение одной женщины о том, что мужчины боятся умных женщин — "ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Оказывается, мужчинам очень не нравятся умные женщины, и я живой тому пример”". Вот что в комментариях написала одна из читательниц эстоноязычной версии этой статьи.
Своим мнением поделилась читательница с ником Ka nii saab:
“Мой высокообразованный и уважаемый муж, который работает в интеллектуальной сфере, приходя домой, хочет расслабиться. Дома ему просто хочется радости, хорошей еды, секса, удовольствия для глаз и расслабления. Все это он получает уже 20 лет, и для этого в свое время он сознательно женился на женщине глупее себя.
В то же время мне как женщине нравится смотреть на мужчину снизу вверх. Если бы муж был глупее меня, наша совместная жизнь, вероятно, не сложилась бы”.