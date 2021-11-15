Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Овен. Овнам стоит на время отказаться от своей мечтательности. На этой неделе важно жить настоящим, не фокусируясь на негативе будущего. Астрологи советуют как можно меньше общаться с людьми, которые вечно всех критикуют и порождают сомнения. Наступает время перемен, но не внешних, а внутренних. Планеты выстроились таким образом, что Овнам просто придется пересмотреть некоторые свои моральные устои и жизненные правила.

Телец. Тельцам необходимо сосредоточиться на простых жизненных истинах, которые сделают их сильнее. На этой неделе нужно доверять не интуиции, а логике и фактам. Это касается как любовной, так и финансовой сферы. Для максимально быстрой реализации планов астрологи настоятельно рекомендуют как можно меньше бездействовать и тщательнее планировать дела. Также нужно как можно реже принимать желаемое за действительное. Словом, Тельцам сейчас нужно идти вперед, не оглядываясь при этом назад.

Близнецы. Близнецам большое внимание на этой неделе стоит уделить своему здоровью. Возможно, Близнецам стоит обратиться за помощью к тем, кто сможет настроить их на позитивный лад, чтобы поправить свое ментальное состояние. Успех будет ожидать сейчас тех, кто жаждет перемен в жизни. Особенно это касается Близнецов, которые обожают всё новое и необычное. В вопросах здоровья нужно обратить внимание на привычки. Планеты помогут избавиться от самых вредных из них.

Рак. На этой неделе Раки могут испытывать сильный дефицит удачи. Это начнет прослеживаться практически во всех жизненных направлениях. Чтобы такого больше не происходило, желательно ознакомиться с правилами жизни успешных людей, которые помогут привязать к себе фортуну и не отпускать ее в трудные периоды - такие, как сейчас. Не стоит слишком рьяно рваться в бой в финансовой и любовной сферах. Астрологи рекомендуют Ракам на этой неделе просто закинуть удочку - разведать обстановку и составить план действий на будущее. Осторожность превыше всего.