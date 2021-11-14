День отца в Эстонии отмечают 304 657 мужчин. У 87 эстонских отцов — 10 и более детей

Среднестатистическому отцу в Эстонии — 53 года, у него среднее образование, по национальности он эстонец и в его семье воспитывается 1-2 ребенка. У 37% отцов — 1 ребенок, у 42% — двое, у 15% — трое детей.

В прошлом году впервые отцами в Эстонии стали 4984 мужчины.

На 01.01.2021 в Эстонии было 6 отцов, которым меньше 18 лет. Всего в Эстонии живут 2013 мужчин, которые стали отцами в несовершеннолетнем возрасте.

У 30%, или 91 431 отцов, в Эстонии растут только дочери, причем у 145 — 5 и более дочерей.

У 87 эстонских отцов — 10 и более детей, при этом у 9 из них все дети — несовершеннолетние.

На 2021 год в Эстонии зарегистрировано 24 300 семей, где дети в возрасте о 0 до 17 лет растут без отца. У 3945 детей отец умер до того, как им исполнилось 18 лет.

У 12 962 несовершеннолетних детей в регистре народонаселения отец не указан.

Источник: Департамент статистики