14.11.2021, 09:31
День отца в Эстонии отмечают 304 657 мужчин. Среднестатистическому эстонскому отцу — 52 года(36)
Photo by Maria Lindsey Content Creator from Pexels
14 ноября День отца в Эстонии отмечают 304 657 мужчин (проживающих в стране по состоянию на 01.01.2021). Они воспитывают 585 242 детей, из которых 233 417 - несовершеннолетние.
Среднестатистическому отцу в Эстонии — 52 года, у него среднее образование, по национальности он эстонец и в его семье воспитывается 1-2 ребенка. У 37% отцов - 1 ребенок, у 42% - двое, у 15% - трое детей.
На 2021 год в Эстонии зарегистрировано 24 300 семей, где дети в возрасте о 0 до 17 лет растут без отца. У 3945 детей отец умер до того, как им исполнилось 18 лет.
У 12 962 несовершеннолетних детей в регистре народонаселения отец не указан.
Источник: Департамент статистики