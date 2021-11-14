День отца в Эстонии отмечают 304 657 мужчин. Среднестатистическому эстонскому отцу — 52 года

Среднестатистическому отцу в Эстонии — 52 года, у него среднее образование, по национальности он эстонец и в его семье воспитывается 1-2 ребенка. У 37% отцов - 1 ребенок, у 42% - двое, у 15% - трое детей.

На 2021 год в Эстонии зарегистрировано 24 300 семей, где дети в возрасте о 0 до 17 лет растут без отца. У 3945 детей отец умер до того, как им исполнилось 18 лет.

У 12 962 несовершеннолетних детей в регистре народонаселения отец не указан.

Источник: Департамент статистики