ФОТО | Эстонский модный бренд ELLEN RICHARD выпустил первую собственную коллекцию серег

Сотрудничество двух брендов привело к рождению трех разных форм, вдохновленных очарованием и силой женского тела, в свою очередь, подчеркнутого уникальной красотой узора и мастерством исполнения.

“В коллекции нет идентичных украшений, что означает очень важный для нас индивидуальный творческий подход. Мода должна быть уникальной, как и вы ”, — рассказывают дизайнеры Кристи Пярн, Андреас Кюбар и Грете Ряммаль. “В нынешнее темное время года немного свежести определенно нужно каждому”, — уверены они.