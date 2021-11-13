13.11.2021, 15:10
ВИДЕО | Никаких вредностей! Готовим диетическую шаурму из кролика с эстонским шеф-поваром Андреем Шмаковым(9)
Известный шеф-повар и владелец ресторанов из Эстонии Андрей Шмаков, обладатель звезды "Мишлен" предлагает приготовить домашнюю суперполезную шаурму. Рецептом он делится на своем YouTube-канале "Шмаков шеф".
Вам понадобится:
- кроличьи ножки (можно использовать индейку или куриную грудку)
- лук
- растительнео масло
- цукини
- яичный желток
- соль
- смесь перцев
- молота паприка
- кунжут
- кайенский перец
- зубчик чеснока
- капуста
- сахар
- белый винный уксус (можно использовать яблочный)
- цедра лимона
- готовые лепешки (можно испечь самим, в видео есть рецепт)
- зерненый творог/домашинй сыр (Kodujuust)
- кинза
- ароматное масло
Смотрите видео выше и готовьте вместе с шеф-поваром Андреем Шмаковым!