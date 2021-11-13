ВИДЕО | Никаких вредностей! Готовим диетическую шаурму из кролика с эстонским шеф-поваром Андреем Шмаковым

- кроличьи ножки (можно использовать индейку или куриную грудку)

- лук

- растительнео масло

- цукини

- яичный желток

- соль

- смесь перцев

- молота паприка

- кунжут

- кайенский перец

- зубчик чеснока

- капуста

- сахар

- белый винный уксус (можно использовать яблочный)

- цедра лимона

- готовые лепешки (можно испечь самим, в видео есть рецепт)

- зерненый творог/домашинй сыр (Kodujuust)

- кинза

- ароматное масло