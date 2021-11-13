Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам?

Они не любят говорить об импотенции. За исключением разве что урологов, которые уверены в том, что молчание никому не поможет, а только навредит — особенно мужчинам с эректильной дисфункцией, потому что она редко приходит одна, уверен врач-уролог Атигулла Азиз, заведующий урологическим отделением клиники Богенхаузен в Мюнхене.

Сексуальная потенция — синоним мужественности?

“Только в Германии эректильной дисфункцией страдают от 4 до 6 миллионов мужчин”, — подчеркивает доктор Азиз. Однако это только официальные цифры, которые можно определить с помощью эпидемиологических исследований. “Число незарегистрированных случаев, вероятно, будет намного выше”, — подозревает уролог. Так что мужчины с эректильной дисфункцией - совсем не редкость.

Специалисты предполагают, что только около 20 процентов мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, обращаются за лечением к врачу. Исследования в группах самопомощи говорят о том, что сексуальная потенция и мужественность часто ставятся в один ряд. А это в свою очередь заставляет многих мужчин настолько стыдиться своих проблем, что они не решаются о них говорить даже со своими партнерами. Однако этот стыд может оказаться фатальным.

Диабет, ожирение, никотиновая зависимость…

“Эректильная дисфункция может быть ранним признаком сердечно-сосудистого заболевания, которое может спровоцировать инфаркт”, — предупреждает Атигулла Азиз: “Больное сердце, больной пенис!”.

Поэтому любого, кто приходит в клинику Азиза, обследуют не только на предмет эректильной дисфункции. “Обычно очень быстро выявляется связь с другой проблемой здоровья”. Доктор Азиз напоминает, что диабет, ожирение, никотиновая зависимость и чрезмерное употребление алкоголя влияют на снижение потенции.

Поэтому уролог в первую очередь предлагает своим пациентам изменить образ жизни. Мало того, результаты исследования о взаимосвязи между диетой и потенцией показали, что здоровое питание снижает риск эректильной дисфункции.

Пять мер не только для профилактики