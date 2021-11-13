Найден доступный способ справиться с тревожностью

К такому выводу пришли исследователи из Гетеборгского университета (Швеция), статья которых опубликована в Journal of Affective Disorders.

В исследовании принимали участие 286 пациентов с тревожным расстройством, причем половина из них страдала от повышенной тревожности по меньшей мере десять лет. Средний возраст участников составлял 39 лет, 70% из них — женщины.

На протяжении трех месяцев участники занимались в спортзале под руководством и наблюдением специалиста по лечебной физкультуре. Занятия проходили три раза в неделю. В течение часа участники занимались кардиотренировками и выполняли силовые упражнения. При этом всех участников случайным образом разделили на три группы: одна группа тренировалась с умеренной нагрузкой, вторая — с интенсивной нагрузкой, а третья (контрольная) в спортзал не ходила, а просто получила консультацию по поводу полезного для здоровья уровня физической активности.

В итоге было установлено, что после трех месяцев регулярных тренировок у участников из первых двух групп уровень тревожности значительно снизился по сравнению с участниками из контрольной группы. Причем самое существенное улучшение психического состояния наблюдалось у тех, кто тренировался наиболее интенсивно.

Стандартный протокол лечения тревожного расстройства включает в себя сеансы когнитивно-поведенческой терапии, которая не всем и не всегда доступна, может быть дорогостоящей, — а также прием психотропных препаратов, у которых много негативных побочных эффектов. Авторы исследования считают, что регулярное посещение спортзала или регулярные самостоятельные тренировки вполне могут стать простой, доступной, эффективной и безопасной альтернативой стандартному лечению, или же дополнением к нему.