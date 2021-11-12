11-летняя девочка всю жизнь питалась только наггетсами из-за редкой болезни

11-летняя Джессика Томпсон из города Суиндон, графство Уилтшир, в возрасте полутора лет стала отказываться от любой еды, кроме наггетсов. “Сначала она ела детское питание и пробовала другую еду, но внезапно все это прекратилось, и она стала есть только наггетсы”, — рассказывает мать девочки Джулия Кейн.

Она добавила, что иногда дочь съедала несколько долек картошки фри, однако никогда не могла осилить целую порцию. Почти всю жизнь Джессика питалась исключительно наггетсами и только изредка пробовала картошку и хлеб.

“Люди говорили: “Она это перерастет” или “Если вы лишите ее курицы, она сдастся и начнет есть, что дают”. Но дело в том, что Джессика скорее умерла бы от голода, чем стала есть что-то другое”, — говорит Кейн.

Врачи тоже утверждали, что девочка просто привередничает, а из-за потакания родителей ее капризам пристрастилась к еде только бежевого цвета, такой как наггетсы, картофель фри и хлеб.

В сентябре 2021 года родители Джессики обратились к гипнотерапевту, который нашел у ребенка расстройство избирательного питания. Болезнь проявляется в том, что человек отказывается от той или иной пищи, руководствуясь ее цветом, размером, запахом, вкусом или текстурой. Чаще всего расстройство избирательного питания встречается у детей и со временем проходит, однако бывают исключения.

Джессика прошла трехнедельный курс лечения, во время которого она посещала сеансы терапии, слушала релаксационные аудиозаписи и вела таблицу достижений. Это подействовало: девочка начала есть другую еду и попробовала уже 24 новых блюда. “Далеко не все ей нравится, но для нас это огромный шаг вперед”, — подытожила Кейн.