5 советов по созданию хорошего контента в соцсетях от Бригитт Сюзанны Хунт

Бригитт также предлагает искать вдохновение в тех, кто вам нравится и за чьими публикациями вы следите. «Так я, например, купила немало именно той одежды, которую увидела в контенте Агне».

2. Получайте вдохновение от тех, кто вам нравится Снимая фото и видео, Бригитт черпает свои идеи, например, из TikTok, Instagram и женских журналов. «Смотрите и подражайте тем, кто вам нравится. В Эстонии много талантливых инстаграмеров - Агне Вахер, Лийз Рейзнер и, например, те же Marimell, если помимо сферы моды, нужен пример блогеров, рассказывающих о стиле жизни»

«Иногда я рекомендую пожить вообще без социальных сетей, потому что это время жить действительно своей жизнью», - подчеркивает она.

1. Честность привлекает внимание «Для меня мои подписчики в социальных сетях являются приоритетом и только после этого рекламные партнеры. Я стараюсь создавать интересный и полезный контент - вот почему я живу настолько увлекательно, насколько это возможно, чтобы то, чем я делюсь было бы органично и естественно», - делится советом Бригитт о том, как избежать фальшивого контента. Например, вы можете увидеть ее на фотографиях и видеороликах на различных мероприятиях со звездами, в увлекательных поездках, при записях передач или же когда она делает веганские торты или занимается на беговой дорожке.

Помимо работы в качестве создателя контента, она по-прежнему считает себя прежде всего ведущим-шоуменом на радио, телевидении и на разных выступлениях, и она определенно поощряет молодых людей учиться чему-то еще, кроме создания качественного контента: «Но только пусть это будет то, что вам интересно!»

По словам артистки и ведущей Бригитт Сюзанны Хунт, у которой 76 500 подписчиков в Instagram, слава и рост аудитории Instagram пришли постепенно. «Я не стала знаменитой за одну ночь, поэтому у меня было время привыкнуть к тому, что все больше и больше людей узнают меня на улице. Instagram, безусловно, помог и шел рядом с растущей популярностью, но, прежде всего, я стала известна все же благодаря своей работе и характеру, который в некоторой степени противоречивый».

3. Невозможно всем нравиться



Число подписчиков Бригитт Сюзанны - одно из самых больших среди известных в Эстонии контент-мейкеров, и эти цифры говорят сами за себя. Но как она справляется с негативной обратной связью, которая привлекает большое внимание? «Я просто не обращаю на это внимания, но эта толстокожесть приходит сама по себе со временем», - признается она.

«Меня вдохновляет мысль, что вас никогда не будет критиковать кто-либо, кто является или делает больше, чем вы сами. Если вас окружают поддерживающие и приятные люди, то никакие комментарии не смогут нанести вам энергетический ущерб. Ты не должна никому нравиться, кроме себя – это очень просто», - убеждена Бригитт. «Никогда невозможно угодить всем, и это на самом деле круто - ведь различия только обогащают».

4. Используйте качественную технику



Для создания качественного контента Бригитт рекомендует выбирать соответствующую технику. «Прежде всего, вам нужен телефон с хорошей камерой. Что касается моделей, то Huawei nova 9 – эта топ в этом вопросе», - говорит Бригитт, делясь своим опытом использования новой модели, которая имеет особые возможности создания контента для различных социальных сетей. Например, на смартфоне nova 9 прямо во время съемки можно переключать камеры - с основной на фронтальную и наоборот - или поставить запись на паузу.

Кроме того, nova 9 может снимать в режиме видеоблога параллельно на основную и фронтальную камеры, что является уникальным техническим решением для смартфонов

и серьезно экономит время, необходимое для постобработки видео. Используя

специальный режим создания контента с образцами видеоклипов, благодаря чему телефон сам смонтирует клипы, сделает музыкальное наложение и добавит необходимые эффекты, после чего полученный результат можно сразу же постить в социальной сети.

«Не стоит забывать и о хорошем освещении - например, кольцевой лампе», - рекомендует Бригитт. «И всегда держите камеру в чистоте, а фон красивым, готовый аутфит и правильное позирование. Вот так и получается хорошая картинка!»

5. Выбирайте себе партнеров



Тем, кто уже уделяет больше времени созданию контента и делает это в качестве подработки, Бригитт рекомендует тщательно выбирать партнеров. «Если вы получили предложение о сотрудничестве и вам нужно создать соответствующий контент для своего канала, то выбирайте тех партнеров, продукцию которых вы бы купили сами и чьи услуги вы бы использовали, даже если бы вам не заплатили за это», - подчеркивает она.