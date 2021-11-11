Тренер по взаимоотношениям из Эстонии: "Приложения для знакомств формируют у людей наивный образ идеального человека"

“Различные технологии и приложения для знакомств формируют у людей наивный образ идеального человека, но на самом деле идеального партнера не существует. Многие так и продолжают его искать, хотя гораздо более интересно ковать свое счастье самим”, — сказал психотерапевт и тренер по отношениям PREP Андрес Сильд. “Для этого вы должны сначала понять себя, осознать свои потребности и обязанности как в личном счастье, так и в отношениях. Тот, кто может быть счастлив в одиночестве, может быть счастлив и с другим человеком”.

Для долгосрочных счастливых отношений важно не только быть в гармонии с самим собой, но и ценить партнера. “В фазе влюбленности, само собой разумеется, что люди получают удовольствие от компании друг друга, однако, умение наслаждаться этим необходимо сохранять и спустя долгие годы. Отношения заканчиваются не сами по себе и не из-за того, что нет искры, а потому, что мы сами постепенно их разрушаем”, — подчеркнул Андрес Сильд. “Ожидания должны быть реалистичными, никакие отношения не идеальны”.

“Люди, которые хотят сохранить отношения, разговаривают друг с другом и сознательно ищут для этого время. Хорошему партнеру интересны мысли и чувства другого человека, и он по-настоящему старается его понять”, — добавил Андрес Сильд. “В комфортных отношениях считаются с потребностями партнера и учитывают его точку зрения. У людей могут быть разные интересы и мнения, если их принимают, а личностный рост партнера уважают и поддерживают. Основа крепких отношений — это доверие и уверенность в том, что, что бы ни случилось, другой человек всегда будет рядом”.

На конференции выступили профессор психологии Денверского университета в США и один из авторов бестселлера “Борьба за свой брак” Говард Дж. Маркман, онколог и член Рийгикогу Хеле Эвераус, бывший премьер-министр и спикер Рийгикогу Юри Ратас, политик Лаури Хусар, психотерапевт и тренер по отношениям PREP Андрес Сильд, писатель и священник Каарел Вяльямяэ. В панельной дискуссии приняли участие др Ээро Мерилинд, предприниматель Анри Лаупмаа и педиатр др Адик Левин.