ФОТО И ВИДЕО | Жест из ТикТока спас жизнь 16-летней американке
Водитель одной из машин, проезжавших днем 4 ноября по автостраде в округе Лорел, штат Кентукки, обратил внимание на то, что девушка, сидящая на заднем сиденье соседнего автомобиля — серебристой тойоты — жестами просит помощи.
Жест, по которому мужчина понял, что девушка в беде, стал известным благодаря ТикТоку. Чтобы его повторить, нужно развернуть ладонь с загнутым и прижатым большим пальцем, а затем сжать ладонь в кулак. Этот жест означает, что человек стал жертвой домашнего насилия и срочно нуждается в помощи, сообщает Today.
Водитель увидел, что девушка, подающая сигналы, явно находится в сильном стрессе и тут же позвонил в 911. Серебристую тойоту остановила полиция, и не зря — оказалось, что 16-летняя пассажирка объявлена в розыск.
По сообщению родителей девушки, она пропала за два дня до того, утром 2 ноября, из городка Эшвилл, штат Северная Каролина.
Похититель, 61-летний Джеймс Герберт Брик, был арестован. По словам девушки, мужчина за эти два дня провез ее через несколько штатов. Все это время похищенная пыталась подавать жестами сигналы водителям машин, и в итоге это ее спасло.
Жест “раскрытая ладонь — прижатый большой палец — кулак” был придуман Канадским женским фондом в 2020 году и активно рекламировался в соцсетях, в первую очередь в ТикТоке, как способ незаметно попросить о помощи или сообщить окружающим, что вы попали в беду.
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Спасение по жесту из TikTok: рассказ полицейского
Русская служба Би-би-си