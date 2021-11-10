Я – мама
10.11.2021, 19:13

ФОТО И ВИДЕО | Жест из ТикТока спас жизнь 16-летней американке

 
canadianwomen.org
Похищенная девушка смогла показать, что она в опасности, пишет сайт Дети Mail.Ru.

Водитель одной из машин, проезжавших днем 4 ноября по автостраде в округе Лорел, штат Кентукки, обратил внимание на то, что девушка, сидящая на заднем сиденье соседнего автомобиля — серебристой тойоты — жестами просит помощи.

Жест, по которому мужчина понял, что девушка в беде, стал известным благодаря ТикТоку. Чтобы его повторить, нужно развернуть ладонь с загнутым и прижатым большим пальцем, а затем сжать ладонь в кулак. Этот жест означает, что человек стал жертвой домашнего насилия и срочно нуждается в помощи, сообщает Today.

Водитель увидел, что девушка, подающая сигналы, явно находится в сильном стрессе и тут же позвонил в 911. Серебристую тойоту остановила полиция, и не зря — оказалось, что 16-летняя пассажирка объявлена в розыск.

По сообщению родителей девушки, она пропала за два дня до того, утром 2 ноября, из городка Эшвилл, штат Северная Каролина.

Похититель, 61-летний Джеймс Герберт Брик, был арестован. По словам девушки, мужчина за эти два дня провез ее через несколько штатов. Все это время похищенная пыталась подавать жестами сигналы водителям машин, и в итоге это ее спасло.

Жест “раскрытая ладонь — прижатый большой палец — кулак” был придуман Канадским женским фондом в 2020 году и активно рекламировался в соцсетях, в первую очередь в ТикТоке, как способ незаметно попросить о помощи или сообщить окружающим, что вы попали в беду.

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Русская служба Би-би-си

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