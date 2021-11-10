Как правильно хранить лекарства дома?

В ванной комнате, в тумбочке или на полочке в холодильнике — где лучше держать домашнюю аптечку? Рекомендации к хранению лекарств отличаются от препарата к препарату. Перечисляем простые правила, которые обезопасят от приема испорченных медикаментов.

Как хранить лекарства

Температура, освещение и влажность — главные параметры хранения медицинских препаратов. “Условия хранения” — этот пункт инструкции к лекарству стоит изучить так же внимательно, как “Режим дозирования” и “Побочное действие”.

Есть препараты, которые можно хранить при комнатной температуре, другие — сохраняют свои свойства только в холодильнике.

Срок годности указывает, сколько можно хранить лекарство. Обычно он напечатан на картонной упаковке, емкости с препаратом, а также на каждом блистере с таблетками. После истечения срока годности принимать медикаменты может быть опасно. Поэтому перебирать домашнюю аптечку и выбрасывать препараты с вышедшим сроком следует регулярно — каждые полгода.

Не менее важная информация — срок хранения после вскрытия упаковки. Например, некоторые противодиарейные средства можно хранить только 2-3 недели после распаковки. Подобные правила действуют в отношении офтальмологических капель и других медицинских препаратов.

Еще одно правило — хранить средства в оригинальной упаковке и не терять инструкцию. Пересыпать таблетки и капсулы, а также переливать микстуры и капли может быть опасно потому, что так легко перепутать дозировку, забыть об условиях хранения и сроке годности.

Исключение — специальная таблетница, в которой витамины и таблетки распределяются по дням недели в соответствии со схемой лечения. Ее удобно носить с собой, чтобы не пропустить прием препарата.

Температура хранения

При комнатной температуре, в прохладном или в холодном месте — таковы три основные рекомендации по хранению лекарств.

Что имеет в виду производитель? Под комнатной температурой обычно подразумевается 15-25 градусов Цельсия. Прохладная температура хранения — 8-15 градусов Цельсия. Рекомендация “в холодном месте (холодильнике)” соответствует 2-8 градусам Цельсия.