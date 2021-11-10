Как правильно хранить лекарства дома?
В ванной комнате, в тумбочке или на полочке в холодильнике — где лучше держать домашнюю аптечку? Рекомендации к хранению лекарств отличаются от препарата к препарату. Перечисляем простые правила, которые обезопасят от приема испорченных медикаментов.
Как хранить лекарства
Температура, освещение и влажность — главные параметры хранения медицинских препаратов. “Условия хранения” — этот пункт инструкции к лекарству стоит изучить так же внимательно, как “Режим дозирования” и “Побочное действие”.
Срок годности указывает, сколько можно хранить лекарство. Обычно он напечатан на картонной упаковке, емкости с препаратом, а также на каждом блистере с таблетками. После истечения срока годности принимать медикаменты может быть опасно. Поэтому перебирать домашнюю аптечку и выбрасывать препараты с вышедшим сроком следует регулярно — каждые полгода.
Не менее важная информация — срок хранения после вскрытия упаковки. Например, некоторые противодиарейные средства можно хранить только 2-3 недели после распаковки. Подобные правила действуют в отношении офтальмологических капель и других медицинских препаратов.
Еще одно правило — хранить средства в оригинальной упаковке и не терять инструкцию. Пересыпать таблетки и капсулы, а также переливать микстуры и капли может быть опасно потому, что так легко перепутать дозировку, забыть об условиях хранения и сроке годности.
Исключение — специальная таблетница, в которой витамины и таблетки распределяются по дням недели в соответствии со схемой лечения. Ее удобно носить с собой, чтобы не пропустить прием препарата.
Температура хранения
При комнатной температуре, в прохладном или в холодном месте — таковы три основные рекомендации по хранению лекарств.
Что имеет в виду производитель? Под комнатной температурой обычно подразумевается 15-25 градусов Цельсия. Прохладная температура хранения — 8-15 градусов Цельсия. Рекомендация “в холодном месте (холодильнике)” соответствует 2-8 градусам Цельсия.
Обычно таблетки и капсулы можно хранить в тумбочке, а свечи и суппозитории — на полке в холодильнике. От избыточной влажности лекарство может защитить зип-пакет или специальная коробка.
Влажность
Хранить аптечку в ванной комнате — известный лайфхак. Легче забыть принять лекарство, чем пропустить чистку зубов. Поэтому многие хранят препарат, который нужно принимать регулярно, на видном месте. Часто шкаф в ванной комнате кажется самым удобным местом для хранения медикаментов. Но как быть с влажностью?
Многие препараты (особенно таблетки в бумажных упаковках) способны впитывать воду. Даже специальные боксы не всегда защищают препараты с высокой гигроскопичностью. Из-за жары и влажности кухня тоже не подходит для хранения лекарств.
Дополнительная информация
Если вы выбираете ящик комода или тумбочку в спальне, убедитесь, что место недоступно для детей и животных. Если других вариантов нет, приобретите специальные замки и блоки.
Регулярно перебирая аптечку, будьте внимательны, когда выбрасываете лекарство: замотайте его в пакет или бумагу и лишь за тем отправляйте в мусорное ведро.
“Сколько можно хранить лекарство в шприце” — один из самых популярных вопросов. Если производитель не указывает эту информацию в инструкции, такого способа хранения лучше избежать. Свойства препарата могут быть потеряны через какое-то время после вскрытия ампулы, последствия будут непредсказуемыми.
Соблюдайте правила безопасности хранения лекарств и будьте здоровы!