Юри Ратас: "Cтержень нашей семьи — моя жена Карин"

“Я согласен с тем, что отношения — это двусторонний процесс, но моя жена Карин сохраняет крепость нашей семьи, я стараюсь делать все, что могу, но ни у кого из нас нет больше 24 часов в сутки”, — сказал Юри Ратас. “Главное — это приходить домой свободным от рабочих задач и уметь переключаться. Это сильная черта характера — уметь оставить все, связанное с работой, за дверью. Не могу сказать, что у меня это получается на все 100%, потому что зачастую звонки с работы поступают даже в свободное время. И все зависит от того, насколько семья является вашими сторонниками. Семья — это в хорошем смысле слова шея или позвоночник, на сегодняшний день супруг может выполнять эту роль гораздо лучше, чем раньше”.

Описывая свое утро, Юри Ратас говорит, что благодаря младшему ребенку в их семье вместо утренних приветствий появились новые фразы: он говорит не “доброе утро”, а “за окном светит солнце, пора вставать!”. Спустя долгое время я снова могу водить ребенка в детский сад, и это здорово: по дороге мы считаем все краны и корабли, увиденные нами из окна машины. Я могу сказать, что по утрам я счастлив!”, — сказал Юри Ратас.

Он также отметил, что существует не так уж много вещей, которые важны и дороги нам, но не в материальном смысле — для счастья нужно здоровье, близкие люди и чувство общности. “Невозможно сказать, что важнее — семейное или личное счастье. Если у членов семьи дела идут хорошо, значит, и в семье будет счастье, будь то золотая середина или симбиоз”.

Юри Ратас вспоминает, что для него моменты счастья из детства связаны с поездками в деревню. “Мое детство во многом было связано с морскими путешествиями на эстонские острова, и до сих пор, когда я вижу большой или маленький остров, меня это очень радует. В моей жизни был период, когда я мог путешествовать на большие расстояния с отцом — он за рулем и я рядом, или наоборот — и разговоры, которые тогда мы вели, были очень содержательными, они делали меня счастливым”.