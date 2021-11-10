Юри Ратас: "Cтержень нашей семьи — моя жена Карин"(34)
“Я согласен с тем, что отношения — это двусторонний процесс, но моя жена Карин сохраняет крепость нашей семьи, я стараюсь делать все, что могу, но ни у кого из нас нет больше 24 часов в сутки”, — сказал Юри Ратас. “Главное — это приходить домой свободным от рабочих задач и уметь переключаться. Это сильная черта характера — уметь оставить все, связанное с работой, за дверью. Не могу сказать, что у меня это получается на все 100%, потому что зачастую звонки с работы поступают даже в свободное время. И все зависит от того, насколько семья является вашими сторонниками. Семья — это в хорошем смысле слова шея или позвоночник, на сегодняшний день супруг может выполнять эту роль гораздо лучше, чем раньше”.
Описывая свое утро, Юри Ратас говорит, что благодаря младшему ребенку в их семье вместо утренних приветствий появились новые фразы: он говорит не “доброе утро”, а “за окном светит солнце, пора вставать!”. Спустя долгое время я снова могу водить ребенка в детский сад, и это здорово: по дороге мы считаем все краны и корабли, увиденные нами из окна машины. Я могу сказать, что по утрам я счастлив!”, — сказал Юри Ратас.
Он также отметил, что существует не так уж много вещей, которые важны и дороги нам, но не в материальном смысле — для счастья нужно здоровье, близкие люди и чувство общности. “Невозможно сказать, что важнее — семейное или личное счастье. Если у членов семьи дела идут хорошо, значит, и в семье будет счастье, будь то золотая середина или симбиоз”.
Юри Ратас вспоминает, что для него моменты счастья из детства связаны с поездками в деревню. “Мое детство во многом было связано с морскими путешествиями на эстонские острова, и до сих пор, когда я вижу большой или маленький остров, меня это очень радует. В моей жизни был период, когда я мог путешествовать на большие расстояния с отцом — он за рулем и я рядом, или наоборот — и разговоры, которые тогда мы вели, были очень содержательными, они делали меня счастливым”.
Юри Ратас говорит, что для семейного счастья очень важно делать что-то вместе. “Мой младший ребенок всегда этого хочет, это действительно имеет глубокий смысл — мы делаем что-то, взявшись за руки. Нужно найти время, чтобы побыть со своей семьей, поскольку это дает вам возможность быть счастливым — это могут быть какие-то традиции совместного времяпрепровождения, будь то прогулки, походы в лес или настольные игры. Мне больше всего нравится проводить воскресное утро с семьей на Хийумаа, когда завтрак может заканчиваться в 11 или 13 часов. Это то, чем я наслаждаюсь”.
На конференции выступили профессор психологии Денверского университета в США и один из авторов бестселлера “Борьба за свой брак” Говард Дж. Маркман, онколог и член Рийгикогу Хеле Эвераус, бывший премьер-министр и спикер Рийгикогу Юри Ратас, политик Лаури Хусар, психотерапевт и тренер по отношениям PREP Андрес Сильд, писатель и священник Каарел Вяльямяэ. В панельной дискуссии приняли участие др Ээро Мерилинд, предприниматель Анри Лаупмаа и педиатр др Адик Левин.