Ошибка во время ЭКО. Пара в США, у которой родился чужой ребенок, судится с клиникой, перепутавшей эмбрионы

Вторая пострадавшая пара пожелала сохранить анонимность, в то время как другая — Дафна и Александр Кардинале — сделали свою историю достоянием прессы, объяснив это тем, что подобные случаи происходят периодически, и молчать о них больше нельзя.

Они подали в суд на Калифорнийский центр репродуктивной медицины (California Center for Reproductive Health), где прошли роды, а также на аффилированную с ней лабораторию In VitroTech Labs. Истцы говорят, что стали жертвами ошибки врачей, халатности и умышленного сокрытия врачебной ошибки. Клиника и лаборатория не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать произошедшее.

По словам адвоката семьи, другая пострадавшая пара также собирается подать в суд.

Экстракорпоральное оплодотворение — процедура, при которой яйцеклетка оплодотворяется вне матки, в лабораторных условиях, а через несколько дней эмбрион переносят в тело матери, которая вынашивает ребенка до родов.

Как развивались события

В судебном иске сказано, что Дафна и Александр обратились в Калифорнийский центр репродуктивной медицины летом 2018 года. В следующем году у них родился ребенок, но муж заподозрил неладное с первой же минуты.



Александр Кардинале объясняет, что ожидал увидеть “ребенка со светлой кожей”, такого же, как их первенец. Однако отец с удивлением обнаружил, что новорожденная девочка “оказалась намного более темнокожей, с черными как смоль волосами”, отмечается в иске.

“Это было настолько неожиданно и странно, что Александр даже отошел на несколько шагов от кресла для родов и облокотился спиной на стену, — пишут адвокаты. — В течение следующих недель Александр не мог избавиться от мыслей о неожиданном внешнем виде их дочери. Было похоже на то, что она принадлежит к другой расе, что выглядело совершенно неуместно в свете происхождения Дафны и Александра”.