Профессор психологии: "Проблемы в отношениях связаны не с деньгами, детьми и бытом, а с подходом к этим вопросам"

“Самое главное в отношениях — это радость, поддержка и преданность”, — сказал Говард Дж. Маркман. “Цель тренеров PREP по взаимоотношениям — расширить возможности для семейной пары жить счастливо, здорово, стабильно и успешно. Их знания базируются на более чем 40-летнем опыте. CRE, или обучение взаимоотношений между парами (Couples Relationship Education), значительно дешевле, чем дорогостоящая индивидуальная терапия. Тренинг в области взаимоотношений направлен на профилактику, а не на лечение, и в нем могут принимать в нем участие много людей одновременно, поэтому охват намного шире”, — сказал Маркман.

“Четыре признака опасности в отношениях: эскалация, обесценивание чужого мнения, отстранение и негативная интерпретация или ожидание наихудшего. Всем парам нужно соблюдать правило тайм-аута, которое позволит приостановить негативное обсуждение и вернуться к нему позже. Все пары должны об этом договориться. Не всегда необходимо решать проблему сразу во время дискуссии или ссоры, иногда ее сначала нужно понять. В отношениях важно придерживаться трех правил — выполнять свои обязательства, принимать решения и соблюдать нормы безопасного общения”, — сказал Маркман.

Говард Дж. Маркман также пояснил понятие phubbing, что означает предпочтение телефона своему партнеру. По его словам, 70% людей отмечают, что это негативно сказывается на их отношениях.

На конференции также выступили онколог и член Рийгикогу Хеле Эвераус, бывший премьер-министр и спикер Рийгикогу Юри Ратас, политик Лаури Хусар, психотерапевт и тренер по отношениям PREP Андрес Сильд, писатель и священник Каарел Вяльямяэ. В панельной дискуссии приняли участие др Ээро Мерилинд, предприниматель Анри Лаупмаа и педиатр др Адик Левин.