ФОТО | Старый завод "Пыхьяла" в Копли — новая модная мекка столицы? Эстонские дизайнеры распахнули двери своих студий

Старый заводской комплекс полностью преобразился. Теперь это место, куда стоит поехать на выходных погулять, выпить кофе и съесть булочку в Karjase Sai или же что-нибудь покрепче в баре BOTIK, отобедав в Kopli Köök. Кроме того, в бывших заводских помещениях часть проводятся различные мероприятия, как выставки и фестивали.

Конечно же, любое уважающее себя место отдыха не обходится без магазинов, но так как место модное, то и магазины под стать. В "Пыхьяла" находится около сотни студий, в которых также обосновались и открыли свои представительские магазины талантливые эстонские дизайнеры.

По словам Лийс Серк, которая одна из тех, кто стоит за возрождением завода, модная тусовка образовалась на "Пыхьяле" естественно. То есть, создатели новой концепции завода не концентрировались на дизайне одежды и украшений, но дизайнеры сами нашли свой путь сюда.

"В один момент просто пришлось признать, что собралась действительно вдохновляющая компания и создалась общая синегрия. Стоит отметить и то, что речь идет исключительно о женщинах-предпринимателях, чьи истории, творчество и студии вдохновляют нас каждый день и кто заслуживает отдельного представления", — отметила Серк.

В рамках первого мероприятия серии Põhjala moodi по своим студиям провели экскурсии резиденты завода "Пыхьяла" и дизайнеры брендов Anna Viik, August, Ennos, KÄT, Marit Ilison и Sigrid Kuusk. Вечер начался с согревающего глёга в баре BOTIK и завершился великолепным ужином в ресторане Kopli Köök.

Смотрите галарею!

Завод Põhjala находится по адресу Марати, 5 в Пыхья-Таллинне. Больше информации можно узнать на pohjalatehas.ee.