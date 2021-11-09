ФОТО | В Старом городе теперь можно приобрести творчество дизайнеров из Латвии

Varan Latvija представил эстонской публике объемные пальто с эко мехом, двухсторонние плащи и тренчи, а также куртки, которые можно убрать в сумку, сделанную из такого же материала. Sweets and knits привезли в Таллинн вязанные костюмы из мягчайшей шерсти мериноса самых трендовых оттенков этой осени.

Организатор мероприятия Юлия Бекере считает, что залог успеха латвийского дизайна — это умение создавать функциональные и “умные образы”, которые полностью соответствуют погодным условиям Латвии и Эстонии: “В ветреную дождливую осень образ, состоящий из уютных брюк и джемпера, который дополняет оверсайз-пальто с капюшоном и карманами с мехом внутри, является универсальным”.

Вдобавок у гостей мероприятия была возможность “продегустировать” инновационные средства от Латвийской косметической компании Marence skincare.

Design Hata находится по адресу Пикк, 35 в Таллинне. Оба бренда теперь будут доступны в продаже в шоуруме.