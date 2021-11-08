Старшеклассница скрыла беременность и родила по видеоинструкции с YouTube

Как сообщает газета The Independent, 17-летняя школьница из южных штатов Индии встречалась с парнем, который был старше нее (21 год). Родители пары знали о романе и готовились сыграть свадьбу после наступления совершеннолетия невесты.

Но, как оказалось, влюбленные не только гуляли за ручку и целовались. Когда девушка обнаружила, что незащищенный секс привел к беременности, она решила скрыть свое положение, чтобы не посеять разногласия между семьями и не расстроить свадьбу.

Школьница воспользовалась тем, что мать плохо видит, а отец днем спит (он работал в ночную смену).

Девушка носила свободную одежду и изучала с помощью своего смартфона видео о беременности и родах на YouTube, чтобы подготовиться. Она родила 20 октября, вполне аккуратно перерезала пуповину ножницами и два дня умудрялась скрывать младенца — пока его крики не услышали ни о чем не подозревающие бабушка и дедушка.

Школьницу и ее малыша доставили в больницу — они здоровы, а вот парня девушки арестовали по обвинению в совращении несовершеннолетней.