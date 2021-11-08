Как кормить ребенка осенью и зимой, чтобы он получал все важные витамины и меньше болел?(1)
Витамин D
Основная функция витамина D в организме — регулировать метаболизм кальция и фосфора, играя важную роль в укреплении иммунной системы и в нормальном развитии костей и зубов. Без витамина D кальций не усваивается должным образом, и в результате у ребенка могут возникнуть проблемы с развитием, что сделает его организм более восприимчивым к различным вирусам.
Свежий воздух и дневной свет так или иначе должны быть частью повседневной жизни каждого ребенка, но, к сожалению, в темное время года мы не получаем от природы необходимое для сильной иммунной системы количество витамина D. Поэтому осенью и зимой в меню ребенка следует добавлять как можно больше, богатых витамином D продуктов, в том числе жирную рыбу, такую как лосось, тунец и сельдь, масло, яйца и грибы, а в дополнение к разнообразному питанию также использовать пищевые добавки с витамином D.
Витамин C
С вирусами и бактериями в нашем организме борются белые кровяные тельца или иммунные клетки, которым для работы требуется много витамина С. По этой причине в качестве антиоксиданта витамин С играет чрезвычайно важную роль в укреплении иммунной системы, поддержании здоровья, а также в заживлении ран. Если вирус все-таки проник в организм, употребление в пищу богатых витамином С продуктов или прием пищевых добавок могут помочь облегчить течение болезни.
Витамин С содержится во всех цветных фруктах и овощах, особенно в лимонах, апельсинах, гранатах, красной и черной смородине и клубнике, а также в капусте, помидорах и репе. Если по какой-то причине ваш ребенок неохотно ест фрукты и овощи, подойдите к вопросу в игровой форме — побудите его каждый день есть как можно больше свежих продуктов всех цветов радуги или рассказывайте сказочные истории о том, как шпинат сделает его крепче, морковь улучшит зрение.
Цинк
Один из важнейших минералов, цинк помогает клеткам размножаться и расти, поэтому играет особенно важную роль в нормальном развитии растущего организма ребенка. Будучи антиоксидантом, цинк защищает организм от оксидативного стресса и, таким образом, поддерживает иммунную систему. Кроме того, цинк сохраняет остроту вкусовых рецепторов — без цинка человек не почувствует ни вкуса, ни запаха пищи.
Цинк содержится во многих продуктах животного происхождения, то есть в мясе. Особенно богатый цинком супер-продукт — печень, которую можно ежедневно употреблять в жареном виде или в виде паштета на хлебе. Цинк также содержится в семенах, орехах, сыре, каме и хлебе. В нынешний вирусный сезон цинк также стоит принимать в качестве пищевой добавки.
Молочнокислые бактерии и пробиотики
Поскольку 70-80% наших иммунных клеток расположены в кишечнике, говоря об иммунной системе, невозможно оставить в стороне тему молочнокислых и других пробиотических бактерий. Микрофлора кишечника больше всего ослабляется нездоровым питанием, а также воздействием окружающей среды и стрессом, в результате чего мы становимся гораздо более восприимчивы ко всем видам вирусов и болезней. Пробиотики помогают нейтрализовать болезнетворные микроорганизмы, и поэтому играют очень важную роль в борьбе с вирусами и бактериями.
Молочнокислые бактерии присутствуют в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир и простокваша. Вместо сладкого йогурта всегда предлагайте ребенку неароматизированный греческий йогурт и предоставьте ему полную свободу действий, чтобы он мог выбрать, с чем его съесть — например, с домашним вареньем или ягодами. Полезные пробиотики находятся в сквашенных и ферментированных продуктах — соленых огурцах, квашеной капусте и других квашенных овощах, а также в хорошо известном ферментированном чайном напитке комбуча.