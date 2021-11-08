Как кормить ребенка осенью и зимой, чтобы он получал все важные витамины и меньше болел?

Витамин D

Основная функция витамина D в организме — регулировать метаболизм кальция и фосфора, играя важную роль в укреплении иммунной системы и в нормальном развитии костей и зубов. Без витамина D кальций не усваивается должным образом, и в результате у ребенка могут возникнуть проблемы с развитием, что сделает его организм более восприимчивым к различным вирусам.

Свежий воздух и дневной свет так или иначе должны быть частью повседневной жизни каждого ребенка, но, к сожалению, в темное время года мы не получаем от природы необходимое для сильной иммунной системы количество витамина D. Поэтому осенью и зимой в меню ребенка следует добавлять как можно больше, богатых витамином D продуктов, в том числе жирную рыбу, такую ​​как лосось, тунец и сельдь, масло, яйца и грибы, а в дополнение к разнообразному питанию также использовать пищевые добавки с витамином D.

Витамин C

С вирусами и бактериями в нашем организме борются белые кровяные тельца или иммунные клетки, которым для работы требуется много витамина С. По этой причине в качестве антиоксиданта витамин С играет чрезвычайно важную роль в укреплении иммунной системы, поддержании здоровья, а также в заживлении ран. Если вирус все-таки проник в организм, употребление в пищу богатых витамином С продуктов или прием пищевых добавок могут помочь облегчить течение болезни.

Витамин С содержится во всех цветных фруктах и овощах, особенно в лимонах, апельсинах, гранатах, красной и черной смородине и клубнике, а также в капусте, помидорах и репе. Если по какой-то причине ваш ребенок неохотно ест фрукты и овощи, подойдите к вопросу в игровой форме — побудите его каждый день есть как можно больше свежих продуктов всех цветов радуги или рассказывайте сказочные истории о том, как шпинат сделает его крепче, морковь улучшит зрение.

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