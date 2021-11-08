Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Лев. Многим Львам в период с 8 по 14 число удастся добиться своих целей, решить наконец-таки свои самые насущные проблемы и проблемные вопросы. Также эти люди смело могут полагаться на помощь друзей, родственников. Не нужно бояться просить их о поддержке, ведь один в поле сейчас точно не воин. Астрологи отмечают, что в конце недели вполне вероятны необычные события, которые Львам придется пережить впервые.

Рак. Раки относятся к самым хитрым знакам Зодиака. На этой неделе им можно подключить свои умения к процессу заработка. Главное - не идти на открытый обман и не проявлять агрессию. Хитрость может быть уместной и не причиняющей никому дискомфорта. Также неделя благоприятна для покупок, вложения средств в новый бизнес или в развитие старого. Это может покупка рекламы, вложение в раскрутку своего дела и так далее. Астрологи советуют избегать халатности и как можно чаще думать о будущем. В любви же лучше пока повременить с активностью.

Близнецы. Близнецы либо много работали в последнее время, либо будут работать на этой неделе. Не нужно бояться строить амбициозные планы на будущее в период с 8 по 14 число. Нужно бояться полного бездействия и уныния, ведь под лежачий камень вода не течет. Также астрологи советуют оказывать психологическую поддержку своим близким. Близнецы смогут таким образом укрепить отношения с ними.

Телец. Тельцам стоит сфокусировать свое внимание на денежной и рабочей сферах жизни. Наступает тот момент, когда необходимо воспользоваться ситуацией, чтобы научиться чему-то новому. Трудности не должны пугать Тельцов и заставлять их убегать, поджав хвост. Необходимо двигаться вперед, а результат не заставит себя ждать. Это касается и сферы любви. Если хочется найти вторую половинку, необходимо действовать смело и расчетливо.

Овен. Звезды и планеты настроены таким образом, что Овны смогут побороть свои страхи, комплексы и исправить настоящее, сформировать будущее. Самое главное - подкреплять свои амбиции поступками. Пустые слова не принесут Овнам уважения окружающих. Также астрологи настоятельно советуют не распылять энергию впустую, занимаясь только теми делами, которые реально могут принести пользу или удовольствие от процесса.

Дева. Девам уже в понедельник стоит попробовать создать благоприятную обстановку в доме. Нужно выделить немного времени на уборку и на наведение порядка также на рабочем месте. Первый день недели будет опасен из-за плохого настроения Луны. Лучше не браться за новые дела, а сфокусироваться на решении привычных задач. Эксперты рекомендуют Девам окружить своих близких добротой и лаской. Строить непреодолимую стену порой проще, чем проявлять добродушие и общительность. Нужно открыто общаться с дорогими людьми, делясь с ними эмоциями.

Весы. Весам на этой неделе можно заняться самоанализом. Можно проанализировать, почему не получается преуспеть в том или ином деле. Также астрологи советуют Весам проявлять больше физической активности: можно начать бегать по утрам или хотя бы просто начать выходить на улицу на прогулки, заменить транспорт ходьбой. Если очень хочется изменить жизнь, то придется “встать с дивана”. Одного желания маловато, и Весы это смогут понять. Судьба даст им выбор - продолжить стоять на месте или начать двигаться дальше.

Скорпион. Многие представители этого знака смогут успешно пересмотреть свои правила и устои, привычки. На выходных им стоит отвлечься от рутины. Можно посетить незнакомое место, встретиться с друзьями, развлечься как следует. В финансовой сфере с 8 по 14 число цель оправдывает средства, но не стоит пользоваться обманом ради наживы. Можно уйти с головой в работу и постараться стать продуктивнее, научиться чему-то новому.

Стрелец. Стрельцов в грядущие семь дней ожидают благоприятные изменения во всех сферах, но важно помнить о том, что не только новая любовь или повышение зарплаты делают человека счастливее. Усидчивость не является сильной стороной Стрельцов, но сейчас лучше не бросать начатые ранее дела. Да, проблемы могут изрядно расшатать нервы, но это не значит, что нужно менять планы и унывать. Поднять настроение поможет шопинг.