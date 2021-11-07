Мальчик получил ожог третьей степени, когда готовил леденцы из “Игры в кальмара”. Виноват ли в этом сериал?

Для подростка из Сиднея приготовление знаменитых сахарных сот — плоского леденца-пластинки, из которого в одном из эпизодов шоу нужно было иголкой выдолбить фигурку — закончилось ожогом. О случившемся написало издание The Daily Mail.

Как и большинство юных зрителей “Игры в кальмара”, четырнадцатилетний Эйден Хигги из Австралии готовил леденец по рецепту из интернета. Хотя обычно советуют смешивать все ингредиенты в сотейнике, он решил, что для этого дела подойдет пластиковый стаканчик. Роковой ошибкой было то, что подросток поставил его в микроволновку.

Смесь расплавилась, и когда мальчик достал стаканчик из печки, емкость взорвалась у него в руке, а горячий сахар и расплавившийся пластик вылился на ногу подростка. Все это произошло, пока Хэлен, мама Эйдена, находилась в соседней комнате дома и совсем не подозревала о том, чем занят ее сын.

В результате инцидента Эйден получил ожоги первой степени на руке и глубокие ожоги третьей степени на ноге. Врачи даже опасались, что подростку понадобится специальный кожный трансплантат. Хотя рана заживает неплохо, мальчику еще долго придется носить специальную повязку. Теперь Эйден призывает других детей аккуратно готовить сахарные соты и привлекать к этому делу взрослых.

Газета The Daily Mail пишет, что Эйден стал уже третьим ребенком, который был доставлен в госпиталь Австралии с ожогом после приготовлении леденцов из “Игры в кальмара”.

Напомним, что премьера сериала “Игра в кальмара” состоялась в сентябре 2021 года на платформе Netflix. Фильм быстро получил особенную популярность среди подростков, хотя он и помечен возрастным цензом “18+”. Дети копируют игры из сериала, а многие школьники хотели нарядиться в героев фильма на Хеллоуин (но в Америке им это запретили). Если вы не знаете, почему вокруг “Игры в кальмара” уже несколько недель идет такая жаркая дискуссия, почитайте обстоятельный разбор от сайта для родителей CHIPS Journal.