Как вырастить ребенка здоровым: 5 простых правил скандинавской мамы

“В шведских школах подвижные перемены, большая часть которых проводится на улице, занимают 20 процентов учебного дня. Часто на улице проводятся и уроки. Родители, которые сами любят отдыхать на природе, все чаще отдают детей в так называемые лесные сады-школы, где ребята, независимо от поры года, большую часть времени находятся вне помещения”, - пишет Линда.

Автор пишет, что в Скандинавии принято гулять с детьми в любую погоду. Здесь таких правил придерживаются не только в семьях, но и на государственном уровне. Чиновники заинтересованы в том, чтобы их граждане были здоровы, поэтому и в детских садах, и в школах большое внимание уделяется прогулкам на воздухе.

Она отмечает: чтобы проводить пару часов на природе, необязательно ехать в лес, достаточно выбраться в парк, на ближайшую зеленую улицу или аллею. Чтобы ребенок полюбил окружающий его мир, родителю достаточно обращать внимание на окружающие детали: любоваться облаками, наблюдать за насекомыми и птицами.

Время на свежем воздухе — ключ к воспитанию здоровых, всесторонне развитых и экологически сознательных детей, считает Линда.

Сама Линда родилась и выросла в Швеции. Детство она провела на улице, бегая, прыгая, играя со сверстниками. Даже в самую суровую погоду в Швеции не принято сидеть дома. Жители этой страны убеждены, что мороз, дождь и холод не препятствие для прогулки, нужно лишь подобрать подходящую одежду. Этой философии шведка продолжает придерживаться и сейчас, будучи жительницей США. Она активно продвигает идеи экологически рационального образа жизни и того, как максимально укрепить здоровье детей.

Недавно в издательстве “Попурри” вышла книга Линды Макгерк “Как вырастить здоровых, выносливых и уверенных в себе детей: секреты скандинавской мамы”, в которой автор рассказывает историю воспитания своих дочек, а также делится советами, как вырастить детей здоровыми.

Линда Окесон-Макгерк, шведско-американский журналист, блогер, мать двоих дочерей, убеждена, что лучшие воспоминания детства зарождаются на улице, когда ребенок прыгает по лужам, строит замки из земли и песка, изучает мир вокруг. Дети развиваются на природе гораздо лучше, чем дома, и прекрасным бонусом к развитию идет крепкое здоровье.

Также в скандинавских странах родителям и госучреждениях рекомендуется устраивать сон детей на улице. В Швеции, например, в некоторых детских садах на верандах установлены люльки даже для младенцев. Малышей кладут в них на дневной сон, и не только летом в хорошую погоду.

Чтобы общение с природой действительно стало для детей необходимой потребностью, стоит создавать вокруг ребенка сообщество таких же увлеченных прогулками семей.

Одевайте ребенка по погоде, чтобы он не боялся катаклизмов

Линда отмечает, что, собирая ребенка на прогулку, всегда надо учитывать его возраст (малыши, например, меньше двигаются и быстрее замерзают) и чем он будет заниматься на улице. И тогда он будет с удовольствием проводить время на воздухе.

По ее мнению, детская одежда для длительного пребывания на улице должна соответствовать четырем критериям:

быть износостойкой,

защищать от ветра, солнца, влаги, холода и др.,

легко надеваться и сниматься,

не сковывать движения.



Зимой стоит придерживаться принципа многослойности (первый слой — термобелье из синтетических волокон, средний — одежда из натуральных или синтетических волокон, например, флисовая кофта или пуховый жилет, наружный слой — водо- и ветронепроницаемый, но из дышащих материалов, например полиамида или нейлона).



Также стоит обзавестись непромокаемыми теплыми сапогами, резиновыми сапогами с флисовой подкладкой, непромокаемыми рукавицами и шапкой.



Весной и осенью принцип многослойности сохраняется, но одежда становится более легкой. В арсенале родителя должны быть дождевик, непромокаемые штаны, мембранная куртка и резиновые сапоги.

Летом не стоит забывать о головном уборе и защите от солнца.

Подарите ребенку детство, наполненное свободным временем и игрой

Линда напоминает, что дошкольнику для счастливого детства не нужны развивающие занятия, которые часто приносят больше вреда, чем пользы. Вместо этого автор книги рекомендует освободить время для игры. Ребенок распорядится отведенными часами по своему усмотрению — заполнит его исследованием окружающего мира и забавами на воздухе.