Вакцина против папилломавируса человека снижает риск рака шейки матки до 90%

В 99% случаев случаев рак шейки матки вызывается папилломавирусом, приобретенным, как правило, половым путем, и результаты этого исследования дают надежду на то, что вакцина против ВПЧ сможет почти полностью искоренить этот вид раковых заболеваний.

В ведущей британской благотворительной онкологической организации Cancer Research UK это открытие назвали историческим и способным спасти множество жизней. Рак шейки майки по всему миру находится на четвертом месте по распространенности среди женщин, сотни тысяч женщин умирают от него ежегодно.

Что показало исследование?



Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, обратили внимание на то, какие изменения произошли у девочек, получивших прививку против ВПЧ в Британии в 2008 году (сейчас им от 20 до 30 лет). Оказалось, что у них уменьшились предраковые новообразования и на 87% снизился риск развития рака шейки матки.

Вакцина против ВПЧ оказалась менее эффективной для привитых в более старшем возрасте, так как она предотвращает заражение папилломавирусом, но бессильна в тех случаях, когда вирус уже проник в организм.

Из-за чрезвычайно широкого распространения этого семейства вирусов, прививку рекомендуют делать до начала активной половой жизни: ВОЗ советует прививать девочек в возрасте от 9 до 13 лет.

С 2019 года в Британии эту прививку стали предлагать и мальчикам.

По предварительным оценкам, программа по вакцинации против ВПЧ помогла предотвратить около 450 случаев заболеваний раком шейки матки и более 17 тысяч предраковых образований.

Профессор Королевского колледжа Лондона Питер Сасиени назвал результаты исследования лишь верхушкой айсберга, поскольку вероятность заболевания раком увеличивается с возрастом, а это значит, что прививка может предотвратить намного больше случаев.

Рак шейки матки и вакцина против ВПЧ



Рак шейки матки — один из наиболее распространенных видов рака среди женщин: ежегодно от этого заболевания по всему миру умирают более 300 тысяч человек.